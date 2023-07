Mondiali femminili: su Rai 1 in diretta Italia-Svezia

Mondiali femminili di calcio: torna in campo l’Italia. Stamani su Rai 1 in diretta televisiva il match contro la Svezia per ipotecare gli ottavi

“Vietato fare calcoli, dobbiamo pensare solo alla partita”. Parole – senza musica – di Milena Bertolini, nella conferenza stampa tradizionale della vigilia della gara contro la Svezia, in programma sabato 29 luglio alle 9.30, ora italiana. E’ una partita, quella contro le scandinave, che in caso di vittoria spalancherebbe alle Azzurre le porte degli ottavi di finale con un turno di anticipo, ma la Ct preferisce concentrarsi su un’avversaria difficile da affrontare e abituata ai grandi appuntamenti, bronzo ai Mondiali francesi del 2019 e argento olimpico a Tokyo.

Ma la vittoria contro l’Argentina all’esordio regala fiducia al gruppo azzurro, così come il pareggio 2-2 tra le stesse Pumas e il Sudafrica, avversaria delle Azzurre nell’ultimo match del girone, mercoledì 2 agosto. Tornando alla gara contro la Svezia, la Ct appare intenzionata a confermare l’undici di partenza dell’esordio, con Cristiana Girelli, l’autrice del gol vittoria, che si accomoderà di nuovo in panchina: “In questa Nazionale ci sono giocatrici esperte e molto importanti – ha sottolineato la Bertolini – come Cristiana, ma anche come la Bartoli e la Cernoia. Tutte loro sanno di avere un ruolo importante, a prescindere dal minutaggio. Sono estremamente positive dentro il gruppo e stanno guidando le più giovani. C’è grande positività e sono contenta dello spirito che si è creato”. Spirito che servirà, eccome, anche contro la Svezia.

Italia-Svezia, in programma al Wellington Regional Stadium – calcio d’inizio alle 9.30 – sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 9.00, con il commento di Tiziana Alla e Carolina Morace e le interviste di Alessandra D’Angiò. In studio, con Simona Rolandi, Katia Serra.