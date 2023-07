Microbi intestinali alleati dopo la resezione di un tumore

Per i loro esperimenti gli studiosi canadesi hanno eseguito dei trapianti di feci in animali di laboratorio e ne hanno osservato gli effetti. Più precisamente, hanno selezionato una serie di pazienti operati per tumore del colon-retto, alcuni dei quali avevano sviluppato leakage anastomotico e altri no. Hanno quindi trasferito un campione di materiale fecale, raccolto prima dell’intervento da ciascun paziente, nell’intestino di un gruppo di topi. Infine, hanno valutato se, quando tali topi venivano sottoposti a chirurgia, le anastomosi che si erano create “tenevano” o meno.

Dagli esperimenti è risultato che i topi che avevano ricevuto materiale fecale di pazienti andati incontro a leakage mostravano difetti nella guarigione delle anastomosi intestinali. Utilizzando tecniche di biologia molecolare i ricercatori hanno ricostruito che nell’intestino dei pazienti e dei topi con leakage erano più abbondanti i batteri della specie Alistipes onderdonkii, mentre nei pazienti in cui le anastomosi funzionavano bene prevaleva la specie Parabacteroides goldsteinii. A ulteriore conferma, quando si somministrava per via orale l’A. onderdonkii si favoriva il leakage, mentre quando si assumeva la specie Parabacteroides goldsteinii si ripristinava la barriera intestinale.