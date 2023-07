Linea Verde Sentieri su Rai 1 tra Valle d’Aosta e Lombardia

Nella mattinata su Rai 1 nuovo appuntamento con “Linea Verde Sentieri”, in viaggio alla scoperta delle montagne in Valle d’Aosta e Lombardia

Fiumi, castelli, alpeggi sterminati, vette che superano i 4mila metri. E, ovviamente, suggestivi sentieri. Nel nuovo appuntamento con “Linea Verde Sentieri”, in onda sabato 29 luglio alle 12.30 su Rai 1, l’alpinista Lino Zani e l’olimpionica fiorettista Margherita Granbassi, con la partecipazione dell’esperto di montagna Gian Luca Gasca, affrontano un’esperienza immersiva in Valle d’Aosta e, più in particolare, nella Valle del Lys, dove scorre il fiume che scende direttamente da uno dei “giganti” di questo territorio, il Monte Rosa.

Seguendo i sentieri di cui è ricca questa valle, i conduttori partiranno da Gressoney-Saint-Jean e approderanno a Gressoney-La-Trinitè. Lungo il cammino, Lino andrà alla scoperta delle bellezze naturalistiche del territorio e svelerà i segreti dell’alpeggio d’alta quota. Margherita, invece, si metterà letteralmente sulle tracce della Regina Margherita, la “regina alpinista” che tanto amò questa valle, arrivando fino al suggestivo Castel Savoia con il suo giardino botanico. Durante il viaggio i conduttori incontreranno volti e luoghi simbolo di sapienze che affondano le radici in tempi lontani, ma che sono ancora oggi di un’attualità fuori dal comune. Gian Luca, invece, salirà in quota, per raccontare lo stato di salute dei ghiacciai. Ed è proprio in quota che Lino e Margherita chiuderanno il loro viaggio, per assaporare prodotti locali e per godere di uno stupendo panorama. La puntata è stata realizzata in collaborazione con l’Assessorato turismo, sport e commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Alle 13, “Linea Verde Sentieri” farà, invece, tappa in Lombardia: una regione dove le montagne costituiscono quasi il 50% del territorio. Lino Zani e Margherita Granbassi andranno alla scoperta del territorio delle Grigne in provincia di Lecco. Camminando lungo i sentieri tra il parco minerario di Pian dei Resinelli e le faggete secolari del Parco Valentino, Margherita raggiungerà lo storico rifugio Carlo Porta, mentre Lino partirà dal piccolo borgo di Vezio, con il suo misterioso Castello, per percorrere il sentiero del Viandante. Un percorso escursionistico costituito in gran parte da sentieri e mulattiere che fiancheggia il lato orientale del lago di Como fino ad arrivare al caratteristico Santuario della Madonna di Valpozzo. Non mancheranno le immagini suggestive del gruppo di arrampicata Eagle Team del Cai raccontate dall’esperto di montagna Gianluca Gasca. Il programma è realizzato in collaborazione con il Club Alpino Italiano e con Regione Lombardia e con il supporto tecnico di Ersaf, Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste.