Costacurta SPA rinnova l’incarico digital marketing a Naxa

La storica azienda milanese Costacurta S.p.A.-VICO rinnova per il quarto anno l’incarico per il digital marketing all’agenzia NAXA con sede a Monza

Costacurta S.p.A.-VICO, azienda italiana specializzata nella progettazione e nella produzione di componenti metallici per l’industria, al servizio dei mercati internazionali, rinnova per il quarto anno l’incarico per la comunicazione e il digital marketing a Naxa, agenzia specializzata in Consulenza Strategica, Comunicazione e Digital Marketing, con sede nel Monzese.

La storica azienda milanese, che oggi esporta in oltre 70 paesi del mondo, nel corso di un secolo ha infatti dimostrato una forte capacità di adattamento alle evoluzioni del mercato, sapendo reinterpretare il proprio modo di lavorare e di interfacciarsi con i clienti, mantenendo sempre elevato il livello di qualità dei prodotti e dei servizi e garantendo una crescita duratura ed un’attenzione costante al territorio e all’indotto.

“Uno degli elementi che ha determinato la nostra longevità è stata la costante capacità di adattarci e rispondere alle esigenze dei clienti e dei mercati. Questa attitudine ci ha permesso di ampliare e diversificare il nostro business aprendoci nel tempo a nuovi mercati e applicazioni”.- ha commentato Allegra Mondello,Vice-presidente di Costacurta S.p.A.-VICO.

Costacurta produce infatti componenti metallici per l’industria realizzati partendo da fili e lamiere in acciaio. L’esperienza maturata negli anni ha consentito di realizzare e fornire ai costruttori di macchine e di impianti un’ampia gamma di prodotti specifici utilizzati in diversi settori, tra cui alimentare, meccanico, tessile, cartario ed energetico.

“Abbiamo avuto bisogno di un partner affidabile e molto reattivo che fosse in grado di assisterci con personale qualificato e competente. Negli ultimi 3 anni Naxa si è rivelato essere all’altezza dell’incarico”, ha aggiunto Maria Rita Sasanelli, Responsabile della comunicazione digitale di Costacurta S.p.A.-VICO – L’aspetto più importante per noi resta l’affidabilità dell’agenzia, la sua reattività e la competenza tecnica dei professionisti a noi dedicati – ha continuato Maria Rita Sasanelli.

Al centro della collaborazione tra le due aziende, soprattutto la comunicazione attraverso il sito web ufficiale https://www.costacurta.it/ e l’attività SEO per il posizionamento dei domini .it, .fr e .com.

“La complessità tecnica del mercato in sé fa capire immediatamente quanto possa essere impegnativa l’attività di posizionamento sui motori di ricerca perché per ogni prodotto è necessario rivolgersi a una audience molto specifica e verticale. Nonostante questo, grazie a una attività costante di SEO e SEA, siamo stati in grado di raggiungere degli ottimi risultati sul web, con una crescita del 35% nel posizionamento delle keyword in prima pagina nel 2022 e del 39% nel 2023, con un ulteriore +45% per quanto riguarda il posizionamento dalla prima alla terza posizione”, ha sottolineato Andrea Gavardi, SEO Manager di Naxa.

Non esiste una strategia di digital marketing o un sito web di successo che non prenda in considerazione la SEO. “Per questo la consideriamo una attività fondamentale per emergere online: migliora la qualità del traffico al sito con utenti in target, aumenta le performance e rafforza il posizionamento sulla SERP”, ha concluso Andrea Gavardi.