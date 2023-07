Un algoritmo può evitare la corsa al pronto soccorso dei pazienti oncologici

I ricercatori canadesi hanno preso in esame oltre 29.000 pazienti che avevano compilato il questionario tra il 2019 e il 2020 per studiare cosa accumunava i malati con tumore che ricorrevano alle cure di emergenza. Nelle loro analisi hanno riscontrato che i pazienti con un elevato livello di complessità dei sintomi avevano una probabilità tre volte maggiore di finire al pronto soccorso nella settimana successiva, rispetto ai pazienti con un livello di complessità dei sintomi basso. La probabilità di essere ricoverati in ospedale, sempre nella settimana successiva alla visita in cui erano stati raccolti i dati elaborati con l’algoritmo, era addirittura quattro volte più alta in tali casi.

“I medici dovrebbero monitorare con maggiore attenzione i pazienti con un punteggio alto di complessità dei sintomi. Queste persone potrebbero infatti trarre beneficio da un supporto aggiuntivo o dalla gestione ambulatoriale dei sintomi” scrivono gli autori dell’articolo sul Journal of the National Comprehensive Cancer Network. “Usare un algoritmo per aiutare i medici a capire chi ha più bisogno di sostegno può migliorare l’esperienza dei pazienti e nello stesso tempo ridurre l’utilizzo dei servizi di emergenza e i relativi oneri e costi.”