Previsioni meteo 28 luglio 2023: weekend con caldo nella norma

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 28 luglio 2023: temperature in linea con la media stagionale e clima gradevole sulle regioni italiane

La rinfrescata tanto attesa ha riportato le temperature in linea con la media stagionale su quasi tutta l’Italia, e solo localmente sulle Isole maggiori continuano a registrarsi valori termici più elevati. Anche nella giornata di oggi dunque avremo condizioni meteo stabili con valori in linea o a tratti anche al di sotto delle medie del periodo. Nel corso dell’ultimo weekend del mese le temperature torneranno a rialzarsi ma senza gli eccessi dei giorni scorsi. Condizioni meteo che risulteranno a tratti instabili soprattutto al Nord e zone interne del Centro con possibili temporali di stampo pomeridiano. Anche oggi non avremo città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 28 luglio 2023.

AL NORD

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Veneto e Friuli.. Al pomeriggio locali acquazzoni lungo l’arco alpino, nuvolosità alternata a schiarite altrove. In serata residui fenomeni sul Triveneto, specie sui rilievi, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni ma con nuvolosità irregolare in transito, specie sul versante tirrenico. Al pomeriggio sono attese delle ampie schiarite con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole prevalente, qualche nube tra Campania e Molise. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con tempo asciutto ovunque e cieli poco nuvolosi e soleggiati sulle Isole Maggiori. In serata ampie schiarite su tutte le regioni.

In Calabria tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli per lo più sereni. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite.

Temperature minime e massime stabili o in generale aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .