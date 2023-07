Per mantenere l’abbronzatura c’è la lozione doposole Lafarmacia

Dopo l’esposizione al sole, pelle idratata a abbronzatura luminosa con la lozione doposole firmata Lafarmacia.

Lafarmacia., azienda leader nel retail farmaceutico, ha formulato una Linea Solare specifica per difendere la pelle esposta ai raggi solari. Prodotti performanti e sicuri, studiati per chi desidera una protezione elevata contro gli effetti negativi del sole, senza dover rinunciare a un’abbronzatura intensa, uniforme e a lunga durata. Fase fondamentale dell’abbronzatura, è il trattamento post sole e per questo Lafarmacia. propone una lozione dall’azione rinfrescante ed idratante, che allo stesso tempo lenisce la pelle in caso di arrossamento.

La LOZIONE DOPOSOLE firmata Lafarmaciapunto ha una texture ultraleggera e fresca che idrata istantaneamente in modo efficace anche le pelli più secche, regalando una sensazione di piacevole sollievo. Prepara la pelle alle successive esposizioni al sole e contribuisce al mantenimento dell’abbronzatura. Può essere utilizzata anche tutto l’anno come idratante corpo, è ideale per tutta la famiglia e la sua formulazione si assorbe rapidamente. Da applicare quindi anche prima di vestirsi in quanto non lascia alcune residuo.

GLI ATTIVI

– Biosaccharide Gum che garantisce una profonda idratazione nel breve e nel lungo termine e lascia la pelle morbida ed elastica;

– Estratto di Aloe dalla funzione idratante e protettiva con proprietà lenitive e disarrossanti;

– Gomma Guar che ammorbidisce la cute e favorisce la protezione;

– Agente rinfrescante derivato del mentolo che dona un effetto rinfrescante immediato alla pelle.

LOZIONE DOPOSOLE – EFFETTO IDRATANTE E LENITIVO – 500 ml – 17,90 €

FLACONE IN PLASTICA 100% RICICLATA



Per conoscere il punto vendita più vicino In vendita presso i punti vendita LAFARMACIA.Per conoscere il punto vendita più vicino www.lafarmacia.it