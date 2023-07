Meloni da Biden: “Italia rispettata, andrò anche in Cina”

La premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente americano Joe Biden a Washington: “Italia guardata con rispetto, andrò anche in Cina”

“La postura dell’Italia nel conflitto ucraino è estremamente rispettata e considerata dagli Stati Uniti che sono consapevoli degli sforzi e sacrifici che stiamo facendo“. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Washington, dopo l’incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. “Ho visto Biden molto determinato come io sono determinata. Unico modo garantire possibilità di una via uscita diplomatica sia sostenere l’Ucraina. Se noi avessimo favorito una facile invasione Ucraina avremmo avuto una guerra molto più vicino a casa nostra. L’Unico modo per favorire il processo di pace è non favorire l’invasione dell’Ucraina”, ha spiegato la presidente del Consiglio.

ITALIA-USA. MELONI: INTERESSE E SOSTEGNO A PRESIDENZA ITALIA G7

Per la premier “c’è grande interesse e sostegno sulla nostra presidenza del G7. Il mio bilancio di questa giornata è molto positivo”. Poi spiega: “Ho letto che avrei rifiutato una conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti…. Se fosse stata proposta non l’avrei rifiutata”. Quindi, “eviterei polemiche. Non è stata mai prevista e proposta, non scappo dalla stampa”.

“Da underdog alla Casa bianca?”. Devo dire che “in questi momenti sono concentrata sull’obiettivo. Se qualcuno si aspetta che mi senta come Cenerentola… No, non c’è questa probabilità, sono consapevole della nazione che rappresento e credo che sia andata molto bene e di aver fatto bene il mio lavoro”.

MELONI: FIERA GUIDARE ITALIA, NAZIONE GUARDATA CON GRANDE RISPETTO

“Sono fiera di guidare questa nazione, guidare l’Italia, una nazione guardata con grande rispetto, con grande attenzione. E anche oggi, grazie alla sua postura non titubante che le permette giocare un ruolo importante in Europa, viene guardata con grande attenzione”. “È nei momenti di difficoltà che si riconoscono gli amici e gli alleati” ha detto la premier. E ancora: “Abbiamo trovato una grande voglia di collaborare su un piano Mattei per l’Africa”.

MELONI: VIAGGIO IN CINA? ANDRÒ, SARÀ UNA DELLE PROSSIME MISSIONI DA ORGANIZZARE

“Sul tema del rinnovo della via della seta dobbiamo decidere a settembre”. Per quanto riguarda un viaggio in Cina “sono stata invitata diverse volte. Andrò, ma non è stato ancora calendarizzato. Ma credo che debba essere una delle prossime missioni da organizzare”. E sull’aumento delle spese militari del 2% Meloni ha detto “non ne abbiamo parlato”.

LA PREMIER: SINTONIA CON PARTITO REPUBBLICANO NON IMPEDISCE BUON RAPPORTO CON BIDEN

“Io ho una evidente sintonia con il partito repubblicano, ma questo non mi impedisce di avere un buon rapporto con il presidente Biden. Io guardo all’interesse della mia nazione come presidente del consiglio”, ha concluso.