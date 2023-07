L’uomo, l’aria e l’acqua a “Visioni” su Rai 5

Il millenario rapporto dell’uomo con gli elementi, soprattutto con l’aria e con l’acqua, al centro del programma “Visioni” su Rai 5

Dalla notte dei tempi l’uomo ha cercato di dare un ordine alla natura dividendo i fenomeni naturali in quattro grandi ordini: l’aria, l’acqua, la terra e il fuoco. Gli elementi sono alla base della vita, ma – anche se spesso si pensa di poterli dominare – a volte possono portare distruzione, soprattutto in un mondo in cui i nostri comportamenti tendono ad acuire gli squilibri ambientali.

“Visioni”, il programma di approfondimenti culturali di Rai Cultura in onda venerdì 28 luglio alle 21.15 in prima visione su Rai 5, cerca di indagare il millenario rapporto dell’uomo con gli elementi, soprattutto con l’aria e con l’acqua, con l’aiuto del filosofo della scienza Telmo Pievani, il Maestro Michelangelo Pistoletto, l’esploratore Alex Bellini, il navigatore Ambrogio Beccaria e altri ospiti per comprendere un messaggio importante: il rapporto fra gli esseri umani e gli elementi è come una danza, come un flusso di trasformazione che non conosce dominatori ma solo la profonda correlazione fra uomo e natura.

Il programma è firmato da Alessandra Greca, Emanuela Avallone, Laura Bolio, Franca De Angelis, Francesca Filiasi, Paola Mordiglia, Mirella Serri, Elena Sorrentino. Regia di Anna Tinti.