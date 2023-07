Il finale di Too Hot To Handle 5 su Netflix lascia di stucco

Too Hot To Handle 5, colpo di scena nel finale di stagione in onda in streaming. Il reality show si conferma tra i programmi di punta di Netflix

Finisce con un colpo di scena la quinta stagione di Too Hot To Handle. Il reality show più piccante di sempre si conferma tra i programmi di punta di Netflix, riuscendo a conquistare ancora una volta il primo posto nella categoria delle ‘serie tv più viste’ sulla piattaforma. In attesa dell’annuncio di una sesta stagione, o di un nuovo spin off, ecco cosa è successo nel finale di Too Hot To Handle 5. (ATTENZIONE SEGUONO SPOILER).

TOO HOT TO HANDLE 5, CHI HA VINTO?

La quinta stagione è stata tra le più trasgressive di Too Hot To Handle, al punto da rendere difficile capire chi avrebbe potuto vincere il montepremi finale, che da 200mila dollari è sceso a 100mila. Legami fragili, regole ripetutamente infrante, e comportamenti molto più che disinibiti: chi avrà vinto il premio finale?

Dre ed Elys. Gli altri compagni di viaggio hanno quindi votato chi secondo loro ha fatto il percorso più completo tra i due finalisti. A vincere, alla fine, è stata Elys. Ma non finisce qui. A sorpresa, la 23enne ha preso una decisione che ha colpito tutti: dividere il montepremi con il secondo classificato Dre. Entrambi, così, sono tornati a casa 'vittoriosi', con un bottino di 50mila dollari ciascuno.

TOO HOT TO HANDLE 5

Too Hot To Handle è uno dei reality show più amati di Netflix. 10 aitanti single sono chiamati a mettere alla prova i loro impulsi per circa un mese, evitando ogni contatto intimo (anche con se stessi). Vietati anche i baci. Pena la decurtazione di denaro dal montepremi, la cui partenza nella quinta stagione era di 200 mila dollari. A controllare che i partecipanti non infrangano le regole, l’assistente virtuale Lana, un grande fratello spietato che non esiterà a metterli in riga.