Una scelta consapevole: cos’è l’energia sostenibile e come si ottiene

L’energia sostenibile è un termine che fa riferimento alla produzione e all’utilizzo delle fonti energetiche pulite per il proprio fabbisogno, secondo i principi di efficienza energetica. Questo concetto al giorno d’oggi è importantissimo, poiché la richiesta energetica da parte dei consumatori e delle aziende è in costante crescita. Per questa ragione, già da ora, è bene cercare di perseguire il doppio obiettivo di risparmiare sulle forniture e preservare l’ambiente, prediligendo le fonti rinnovabili come l’energia solare, i pannelli fotovoltaici oppure l’energia eolica, che riducono l’impatto ambientale e le emissioni di gas effetto serra. Tuttavia, non sempre è possibile installare tali dispositivi presso la propria abitazione, ma ciò non significa che non esistano altri modi per ottenere energia sostenibile.

I Virtual Innovative Panel

I V.I.P. (Virtual Innovative Panel) costituiscono la soluzione intermedia tra i contratti di energia verde e i pannelli solari installati direttamente sul tetto. Ma di cosa si tratta, nello specifico? Come è facile intuire dal nome, il V.I.P. è un pannello virtuale, cioè non posizionato presso le abitazioni dei clienti, ma si trova nella centrale di produzione energetica della compagnia elettrica. Le aziende che propongono questa soluzione permettono ai clienti di ottenere energia sostenibile anche durante le ore serali, perché combinano alla fonte solare anche l’energia eolica. Questa soluzione è molto pratica in caso di vincoli architettonici o strutturali e può rivelarsi anche utile per ridurre i costi. Per stipulare questo tipo di contratto, però, occorre avere un contatore 2G, che garantisce l’efficienza energetica. Questo tipo di contatore, infatti, permette di monitorare e controllare in maniera accurata il consumo.

I contratti di energia Green

Uno dei metodi per avvalersi dell’energia verde per le proprie esigenze domestiche è quello di stipulare un contratto con un fornitore che utilizza fonti rinnovabili e produce energia avvalendosi di appositi impianti dotati della certificazione di Garanzia d’Origine (GO) rilasciata dal Gestore Servizi Energetici. La principale caratteristica dei contratti che prevedono l’energia pulita risiede nella disponibilità di energia. Infatti, le fonti rinnovabili, da sole, non sempre riescono a garantire l’intera copertura del servizio per i clienti, specialmente in alcuni periodi dell’anno (ad esempio se l’illuminazione è scarsa, oppure quando c’è la siccità). In questo caso, il fornitore potrebbe utilizzare le fonti di energia tradizionali. Per tale ragione è fondamentale leggere bene le condizioni contrattuali e valutare i costi applicati quando viene impiegata energia non rinnovabile.

Impianto fotovoltaico

Installare un impianto fotovoltaico nella propria abitazione aumenta l’efficienza energetica della casa, riduce l’impatto ambientale e i costi sulla bolletta. Attraverso i pannelli solari è possibile sfruttare, infatti, l’energia del sole, una fonte inesauribile e pulita, per l’autoconsumo. L’energia elettrica prodotta in eccesso, invece, viene immessa sulla rete elettrica nazionale, così da poter ottenere un rimborso, erogato direttamente in bolletta. Si tratta, però, di un investimento ancora abbastanza oneroso, anche se i costi vengono ammortizzati nel tempo grazie ai risparmi in bolletta. Ad ogni modo, è importante considerare attentamente i costi relativi all’acquisto e all’installazione dei pannelli, al netto delle agevolazioni fiscali, nonché i tempi necessari per ripagare l’investimento. Inoltre, non tutte le strutture permettono la realizzazione di tali impianti.