Sonno ristoratore cercasi per il 70% degli italiani in vacanza

Sonno ristoratore cercasi: più del 70% degli italiani desidera una vacanza da sogno all’insegna del relax secondo un’indagine

Gli italiani sono sempre più attenti alla qualità del proprio sonno e spesso si affidano ai nuovi trend del momento in termini di nuove tecnologie o metodi alternativi per addormentarsi. Con l’avvicinarsi dell’estate, sempre più persone sono alla ricerca di mete e vacanze all’insegna del relax, utili per staccare dallo stress quotidiano, il lavoro o la gestione della famiglia, per riconnettersi con il proprio corpo e godersi un meritato riposo.

Emma — The Sleep Company , tra le aziende a più rapida crescita in Europa nella produzione di sistemi per il sonno, ha condotto una ricerca per esplorare la nuova tendenza del “turismo del sonno” e scoprire le abitudini notturne degli italiani in vacanza, in occasione del lancio dei pacchetti vacanza “Emma Sleep Holidays”.

Le vacanze rilassanti degli italiani

La recente ricerca del brand in collaborazione con il provider Appinio, ha rivelato come per ben il 51% degli italiani vacanza è sinonimo di “relax e riposo”, un modo per staccare la mente e finalmente dimenticare gli orari dettati dalla routine e dagli impegni quotidiani. Risulta interessante come solo il 24% degli intervistati abbia ammesso di riuscire a dormire più ore in vacanza rispetto che a casa e, in generale, il 74,2% degli italiani conferma di riuscire a dormire meglio nel comfort della propria casa.

In ferie, il proprio letto e materasso sono senza dubbio le cose di cui gli abitanti del Bel Paese sentono maggiormente la mancanza (33%), seguiti dai propri animali domestici (27%) e dal divano e gli effetti personali (14%). Un letto confortevole è, infatti, risultato nella top 3 dei must have per una vacanza perfetta, insieme a un ambiente pulito e tranquillo.

Questi dati dimostrano come per gli italiani spesso sia difficile abbandonare le proprie abitudini, orari e ambienti personali, anche se in un luogo rilassante lontano da casa. Proprio per questo, Emma ha studiato una serie di itinerari ideali per aiutare a conciliare il sonno e “avverare il sogno” degli italiani di godere di una vacanza di puro relax.

Cos’è una “Sleep Holiday”?

Le “Sleep Holidays” sono l’ultima tendenza turistica che valorizza il riposo e il relax come elementi centrali della vacanza. Offrono una fuga dalla routine quotidiana e regalano ai vacanzieri ambienti naturali, tranquilli e appartati, che favoriscono il rilassamento e il riposo. Per gli esperti del sonno di Emma, vacanze di questo genere offrono numerosi benefici per la salute: diversi studi scientifici, infatti, hanno evidenziato come il trascorrere del tempo in ambienti naturalistici migliori la qualità del sonno e aiuti a ristabilire l’equilibrio ormonale. Ad esempio, una vacanza immersa nella natura può ridurre i livelli di cortisolo – il principale ormone dello stress, migliorando così il sonno e il benessere generale del corpo e della mente.

“Lo Sleep Tourism aiuta le persone ad allontanarsi dai fattori di stress quotidiani e a riscoprire il bisogno essenziale di un sonno ristoratore“, ha dichiarato Theresa Schnorbach, responsabile del team di ricerca sul sonno di Emma – The Sleep Company. “Dando la priorità al relax e avendo la possibilità di connettersi con la natura, durante una Sleep Holiday ognuno di noi può ottenere migliori funzioni cognitive, equilibrio emotivo e benessere generale“.

Nonostante si tratti di un fenomeno recente e di cui solo una piccola percentuale di intervistati ha mai preso parte (8,4%), gli italiani sembrano particolarmente curiosi e desiderosi di partire per una vacanza dedicata al riposo. Ben l’83% ha affermato, infatti, di essere interessato e voler provare un’esperienza di questo tipo. Inoltre, ben il 98% delle persone ritiene che dormire bene sia una componente indispensabile della vacanza; quindi, è facile capire come mai il turismo del sonno sia una tendenza sempre più in crescita.