Previsioni meteo 27 luglio 2023: caldo senza eccessi sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 27 luglio 2023: l’anticiclone africano si ritira, crollo termico al Nord e gran parte del Centro-Sud

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia dopo una lunga fase all’insegna del caldo estremo. Nella giornata di oggi avremo cieli in prevalenza sereni e un ulteriore calo delle temperature grazie a correnti più fresche in quota. Ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteo che mostrano per i prossimi giorni l’Italia spazzata dall’aria più fresca atlantica con valori in linea o a tratti anche al di sotto delle medie del periodo. In vista dell’ultimo weekend del mese le temperature torneranno a rialzarsi ma avremo un calo decisamente più normale senza gli eccessi dei giorni scorsi. Condizioni meteo che risulteranno a tratti instabili soprattutto al Nord e zone interne del Centro con temporali possibili. Spariscono, dopo almeno tre settimane, le città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 27 luglio 2023.

AL NORD

Al mattino cieli sereni, qualche velatura sul Trentino Alto-Adige. Al pomeriggio qualche addensamento in più sui settori Alpini e sul Friuli, condizioni meteo invariate altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con ampi spazi di sereno.

AL CENTRO

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento su Lazio e Abruzzo a partire dai rilievi, sereno su coste e pianure. In serata ancora tempo asciutto, con assenza prevalente di nuvolosità.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio isolati piovaschi sull’Appennino Calabrese, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata ancora tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con locali temporali sulla Sila. Migliora ovunque dalla serata con ampi spazi di sereno.

Temperature minime in diminuzione e massime stazionarie o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .