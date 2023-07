Premio di Traduzione poetica M’illumino d’immenso: il bando è online

L’Istituto Italiano di Cultura ha pubblicato i bandi del Premio di Traduzione poetica M’illumino d’immenso: ecco le scadenze

L’Istituto Italiano di Cultura ha pubblicato i bandi del Premio di Traduzione poetica M’illumino d’immenso:

https://iicmessico.esteri.it/iic_messico/it/gli_eventi/calendario/2023/05/m-illumino-d-immenso-premio-internacional_0.htm

https://iicmessico.esteri.it/iic_messico/it/gli_eventi/calendario/2023/05/m-illumino-d-immenso-premio-internacional_1.html

Visto il successo di M’illumino d’immenso dall’italiano in spagnolo (per la V edizione del premio sono giunte traduzioni da 17 paesi diversi), per la prima volta viene organizzata anche un’edizione di M’illumino d’immenso viceversa, che prevede la traduzione in italiano di due poesie in lingua spagnola, una di una di un poeta messicano (Eduardo Lizalde) e l’altra di un poeta argentino (Daniel Samoilovich).

Come sempre la cerimonia di premiazione si terrà durante la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, che quest’anno ha per tema “L’italiano e la sostenibilità”. Il Premio M’illumino d’immenso è un premio sostenibile in quanto non ha alcun impatto sull’ambiente: le traduzioni vengono inviate via mail e quelle vincitrici pubblicate solo su riviste digitali; la giuria si riunisce via Zoom e alla cerimonia di premiazione i vincitori e i poeti partecipano a distanza.

Il bando scade il 20 agosto 2023 alle 23.59 (GMT). Nessuna proposta sarà ricevuta dopo tale data e ora.

La proclamazione del vincitore sarà comunicata entro il 6 ottobre 2023 attraverso il sito web dell’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico (https://iicmessico.esteri.it/iic_messico/it/).