Ora anche le Winx promuovono il turismo italiano

Le Winx si fanno promotrici del turismo. Una mini serie di 8 episodi, doppiata in nove lingue, per far conoscere all’estero alcune località insolite d’Italia

Dopo la Venere di Botticelli ‘influencer’, l’Italia mette in campo le Winx. Le fate più famose della tv, ideate da Iginio Straffi, sono le nuove testimonial della campagna per promuovere il turismo nel nostro Paese. Nasce così Winx Club – La Magia dell’Italia, la mini serie animata nata dalla collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e lo studio Rainbow, in cui le fatine diventano messaggere delle bellezze dell’Italia all’estero.

WINX – LA MAGIA DELL’ITALIA

La serie è composta da 8 episodi, che saranno diffusi all’estero attraverso la Rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura. Un viaggio speciale doppiato in nove lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, portoghese, vietnamita, coreano, mandarino e giapponese), che nasce con l’obiettivo di far conoscere all’estero alcune località insolite d’Italia, dove l’incontro tra bellezza, storia e cultura prende forma in vere e proprie gemme rare, come quelle che le fate troveranno durante il loro viaggio.

La serie animata si inserisce nell’ambito delle iniziative di promozione integrata dell’Italia prodotte dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed è stata pensata per raccontare il nostro Paese e i suoi territori meno noti al grande pubblico internazionale, la loro grande ricchezza storica, culturale e naturalistica, con delle testimonial e con un linguaggio vicini in particolare ai più giovani.