Moneysurfers cerca 7 nuovi talenti per Milano e Chiasso

Moneysurfers cresce: a settembre inaugurerà i nuovi uffici in piazza Gae Aulenti a Milano e amplia il proprio organico ricercando 7 nuovi talenti da inserire all’interno del proprio team multidisciplinare.

Fondata nel 2010 dagli imprenditori Davide Francesco Sada ed Enrico Garzotto, autori dei libri best seller “La felicità fa i soldi” e “Life Design“, Moneysurfers è oggi la prima accademia in Italia di formazione finanziaria consapevole, con una community di oltre 8.000 studenti. Fin dalla sua nascita la mission è quella di democratizzare la cultura finanziaria e renderla accessibile a tutti, legando ad essa concetti di crescita personale e benessere spirituale al fine di rendere l’applicazione delle nozioni acquisite, più efficace e duratura nel tempo.

“Moneysurfers cresce sempre di più e lo fa grazie ai talenti che la compongono, che con grande passione lavorano ogni giorno per trasmettere l’importanza di avere consapevolezza a livello finanziario, insegnando un nuovo modo di generare ricchezza, che unisce la felicità con il mero guadagno dei soldi. – commentano Davide Francesco e Enrico Garzotto co-Founder di Moneysurfers – Siamo emozionati a pensare a quanta strada abbiamo fatto in questi anni. Nel 2010 siamo partiti in due e oggi siamo una squadra di 20+ persone, con l’obiettivo di raggiungere le 27 entro la fine dell’anno.”

Sette nuove assunzioni tra Chiasso e Milano

Di seguito sono elencate le 7 posizioni aperte da Moneysurfers tra l’HQ di Chiasso, nella Svizzera italiana, e i nuovi uffici di Milano. Nel caso della sede in Svizzera le risorse saranno inquadrate con stipendio svizzero e potranno beneficiare di bonus formazione, bonus meditazione e MBO (10% sulla RAL), mentre nel caso della sede meneghina, i nuovi assunti avranno diritto a bonus formazione, bonus meditazione e la settimana lavorativa di 4 giorni su 7.

Head of Marketing (Chiasso): la risorsa si occuperà della definizione, implementazione e misurazione della strategia di marketing; promozione dell’azienda e dei suoi prodotti e/o servizi; analisi del mercato e dei competitors; gestione del budget e delle risorse; coordinamento del team di marketing; acquisizione di nuovi leads; partecipazione ad eventi e supporto all’area Sales e Customer Care. Tra i principali requisiti: conoscenza dei sistemi CRM, dei principi e delle tecniche di marketing, soprattutto online. Inoltre, esperienza nella definizione di strategie di marketing e branding efficaci, doti analitiche e di interpretazione dei dati, abilità in project management per il coordinamento delle risorse, attitudine alla leadership, capacità decisionali, problem-solving e di lavorare in team, eccellenti doti comunicative, dinamicità e spirito di iniziativa.

Head of Trading (Milano): il candidato si occuperà di gestire il team di analisti sugli investimenti e Coach di investimento, affiancare le risorse junior, creare e migliorare i processi per la realizzazione di report e strategie di investimento in azioni, Commodities, Futures etc. Inoltre, sarà richiesta l’erogazione dei principali corsi di finanza online e live e il contributo nell’individuazione di nuovi trend e opportunità di investimento. Sono richiesti minimo 3 anni di esperienza nella gestione di un team, conoscenza del terminale Bloomberg, dei principali software di trading e analisi e di Project Management. In aggiunta, conoscenza approfondita delle metodologie di Value Investing, ottima capacità comunicativa, passione per la macroeconomia e la geopolitica, attitudine alla leadership e voglia di mettersi in gioco, accettando sfide continue volte al miglioramento personale e del team.

Head of Sales (Chiasso): la risorsa si occuperà dell’individuazione e dell’implementazione della strategia di business development, della gestione di tutti gli step di vendita, rispetto al lancio di nuovi prodotti o servizi, l’individuazione degli obiettivi e del target di riferimento e del coordinamento del team sales. Sono richiesti minimo 3 anni di esperienza in ruoli simili, ottime abilità di relazione e comunicazione, attitudine al cambiamento, al problem solving e alla leadership e voglia di mettersi in gioco, accettando nuove sfide.

Chief Operations Officer (Milano): il candidato avrà la responsabilità di coordinare e ottimizzare le attività progettuali e operative dell’organizzazione, interfacciandosi direttamente con l’amministratore delegato. Il suo obiettivo sarà rendere le attività più funzionali al business e far sì che i processi siano efficaci in termini di competitività. Sono richiesti minimo 3 anni di esperienza in ruoli simili, capacità di pianificazione strategica e monitoraggio dei risultati, ottime abilità analitiche, relazionali e di coordinamento, lavoro in team e propensione al cambiamento.

Trader Junior (Milano): la risorsa affiancherà l’Head of trading in tutte le attività di analisi, reportistica e individuazione di nuovi trend e opportunità di investimento. Sono richieste conoscenze base delle metodologie di Value Investing e dei principali software di trading e analisi. Oltre a ciò, capacità di lavorare in team, passione per la macroeconomia e la geopolitica, voglia di imparare e misurarsi con il cambiamento.

Senior Copywriter (Chiasso): il candidato si occuperà della scrittura di contenuti testuali per i differenti canali di Moneysurfers (sito, newsletter, social, brochure, ecc). I requisiti sono: ottima conoscenza della lingua italiana, delle tecniche di scrittura e dei principi della SEO; creatività e curiosità, capacità di organizzazione, gestione del tempo e attenzione ai dettagli.