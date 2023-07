Ludovica Mascheroni approda in Costa Azzurra: è ospite di Spazio Italiano Monaco

Ludovica Mascheroni approda in Costa Azzurra: per tutta l’estate, l’azienda italiana è ospite di Spazio Italiano Monaco con un’esposizione di arredi di alta gamma

Al civico 8 di Boulevard d’Italie, una delle vie più belle di Monte Carlo, si trova Spazio Italiano Monaco, Interior Design & Luxury Living. Dall’ampia e luminosa vetrina che si affaccia sul famoso Boulevard, Spazio Italiano, è uno studio di interni, arredamento, design e progettazione che si rivolge a una clientela di fascia alta, alla ricerca dell’inconfondibile stile italiano. Dalle proposte preliminari ai progetti definitivi, dall’interior design alla direzione lavori: Spazio Italiano Monaco segue e personalizza ciascun progetto al livello mondiale, con esperienza e creatività tutta italiana. È il punto di riferimento per privati, progettisti e imprese, grazie a competenze che variano dalla progettazione alla decorazione d’interni, proponendo i migliori brand Made in Italy.

Qui, per tutta l’estate fino a ottobre, l’azienda italiana di alta gamma Ludovica Mascheroni espone i suoi arredi, con pezzi iconici e novità. Una collaborazione nata dall’amicizia tra i due imprenditori, Fabio Mascheroni, fondatore e proprietario di Ludovica Mascheroni e Pierpaolo Schiatti, fondatore di Spazio Italiano Monaco, consolidata da alcuni progetti già realizzati insieme per una clientela esclusiva in Costa Azzurra e rafforzata dalla medesima visione basata sull’eccellenza artigianale, know-how italiano, massima attenzione ai dettagli, raffinata maestria delle lavorazioni, impiego di materiali nobili e pregiati.

«Siamo felici di essere ospitati con i nostri arredi per tutta la stagione estiva nell’elegante showroom di Spazio Italiano Monaco. Il bacino di Monte Carlo e, più in generale del Principato di Monaco, rappresenta per noi una vetrina di grande pregio, soprattutto in uno dei periodi più interessanti e vivaci dell’anno, durante il quale jet set e turisti internazionali approdano in Costa Azzurra per trascorrere l’estate», dichiara Fabio Mascheroni.

Tra gli arredamenti esposti, firmati Ludovica Mascheroni, spiccano: l’armadio Sashimono realizzato con l’antica tecnica orientale degli incastri lignei nella versione con rivestimento in pelle azzurro carta da zucchero, il baule per lo champagne, il carrello porta vivande, la chaise longue con tessuto in cashmere e seta effetto “furry”, il tavolo e le sedie Meravigli.

«Siamo lieti di esporre le creazioni di Ludovica Mascheroni – sottolinea Pierpaolo Schiatti – perché condividiamo gli stessi valori, dando vita a progetti di interior design nelle location più belle ed esclusive. Entrambe le nostre realtà esaltano il lusso, dedicando estrema attenzione ai dettagli e ai materiali, realizzando ambienti prestigiosi dal sapore unico, speciale e soprattutto Made In Italy».

LUDOVICA MASCHERONI

HEADQUARTER: Via Don Luigi Fumagalli, 97/99, Mariano Comense (Como)

FLAGSHIPSTORE: Via Gesù 13, Milano

SPAZIO ITALIANO MONACO

SHOWROOM: 8, Boulevard d’Italie – Monte Carlo (MC)