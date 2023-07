L’oroscopo di oggi, giovedì 27 luglio 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 27 luglio 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Una situazione promettente, ma nel settore delle collaborazioni c’è qualcosa da chiarire. Sei in attesa di una risposta che non arriva…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Fai qualcosa di divertente in serata e non chiuderti in casa. Ultimamente ti capita di scontrarti con degli opportunisti, ma in futuro prevarrai tu!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Cerca di seguire i tuoi desideri e lascia spazio all’amore nuovo o vecchio che sia. Nel lavoro sii più accomodante. Prudenza nelle questioni finanziarie.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Novità di lavoro, grandi o piccole proposte, dipende pure dalla tua età. Periodo cruciale per chi vuole portare avanti una storia o magari chiuderne una e ritrovare se stesso.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Sei arrabbiato per una questione di lavoro, per un no ricevuto o sei proprio tu che tieni in sospeso un accordo. Non ti scoraggiare, in amore c’è qualcosa da dimenticare o sistemare. Possibili discussioni in famiglia.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Se hai un’attività indipendente non ci sono ostacoli e certamente potrai usufruire dei benefici che arriveranno molto presto. Ci sono delle belle novità per quanto riguarda il tuo cuore e queste giornate confermano buone conoscenze, amicizie intriganti.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Non conviene stare fermi, controlla bene per eventuali lavori, e soprattutto porta avanti progetti. Ogni tanto sei vittima di pensieri e malinconie che andrebbero cancellati…

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre E’ da più di 6 mesi che stai cercando di gestire e risolvere una questione di lavoro importante, restano polemiche con un ente, attento nel compilare carte. Non ti devi concentrare su storie del passato.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Lavoro in eccesso, una scelta da fare tra due percorsi, chi deve rinnovare un accordo è pensieroso, altri potrebbero essere in dubbio per tutto, anche per l’amore. Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Chi ha avuto una separazione e pensa al passato sbaglia perché bisogna solo andare avanti. Il lavoro chiede molto, ma paga poco… Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio C’è più stabilità e questa è una giornata buona per parlare di attività, parlare con soci e collaboratori. L’amore può rafforzarsi; dipende da ciò che vuoi, rifletti! Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Giornata da vivere con calma, non ci sono grandi problemi, ma sei nervoso. Attenzione che gli impegni non limitino alcuni spazi che riguardano amore e amicizie.