Gli Urbania online con il video di “Dopo L’Autunno”

Disponibile online su YouTube il videoclip del nuovo brano degli Urbania “Dopo L’Autunno”, scritto e diretto da Luca Di Paolo

Disponibile su YouTube il videoclip di Dopo L’Autunno, l’ultimo singolo degli Urbania. Il duo romano coglie l’occasione per raccontare e raccontarsi: mettere su pellicola i sentimenti intensi della ragazza a cui è dedicata la canzone, Alice, ma anche il desiderio, come band, di andare oltre i luoghi comuni e le mode, per parlare delle persone e della loro intimità.

“Il videoclip di “Dopo L’Autunno” racconta di Alice e delle sue fragilità, racconta di come l’autunno a volte ci si piazza dentro casa e sembra non voler più uscire. Lentamente, si rischia di essere sovrastati dalle foglie morte.”

Alice scherza sul fatto di partire per sempre, lasciare ogni cosa: le persone, il senso di solitudine, i ricordi più dolorosi. Alice si nasconde dal mondo, per prendere una distanza da tutto quello che le provoca dolore, dall’abisso che prova ogni volta che si affaccia. Ma quando lei sparisce, lascia un senso di vuoto che è difficile colmare. E nulla è più lo stesso.

Il video, ideato e diretto da Luca Di Paolo, alterna immagini della band e della protagonista, interpretata da Alice Zanini.

Dopo L’Autunno è un ulteriore passo verso la pubblicazione del disco di inediti, prevista per la seconda metà dell’anno. Con Dopo L’Autunno, il duo, che si è fatto già conoscere per l’intensità dei suoi testi, fonde il rap con l’urban pop, per raccontare l’autunno delle nostre emozioni.

Link al video: https://youtu.be/0qACqY-o778