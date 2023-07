Dall’arredo alla comunicazione: i vincitori di Smart and Coop 5

Soluzioni personalizzate di arredo, comunicazione digitale e supporto alla transizione ecologica: ecco i vincitori di Smart and Coop 5

Soluzioni di arredo innovative e personalizzate grazie alla sinergia tra architetti, designer, falegnami e fabbri: è l’idea con cui il team fiorentino Alibi si aggiudica la quinta edizione di Smart and Coop, il bando promosso da Fondazione CR Firenze, Legacoop Toscana e Fondazione NOI-Legacoop Toscana per supportare la nascita di nuove cooperative di giovani.

Alibi, 1° progetto classificato, riceverà un contributo di 35mila euro per dare vita a una cooperativa fiorentina di professionisti composta da architetti, designer, falegnami e fabbri. Il gruppo punta creare prodotti di arredo unici e di alta qualità, facendo leva su un approccio integrato tra le diverse competenze dei suoi membri. Al 2° posto si classifica il team DIECI, che riceve un contributo di 18mila euro per costituire sempre nell’area fiorentina una cooperativa di giovani professionisti (fotografi, grafici, video-maker e social media expert) per curare la comunicazione digitale delle aziende. Terzo posto per il gruppo Design With a cui viene assegnato un contributo di 10.000 euro per realizzare una cooperativa spin off dell’Università di Firenze che offrirà servizi di consulenza alle PMI per la transizione ecologica e fornirà assistenza nella scrittura di bandi europei.

I progetti vincitori

1° classificato – Alibi

Il team Alibi vuol dare vita a una cooperativa di professionisti formata da architetti, designer, falegnami e fabbri. Attraverso un approccio integrato e interdisciplinare tra le diverse competenze dei membri del gruppo, Alibi si propone di creare prodotti di arredo unici e di alta qualità. La sinergia tra le varie competenze permetterà alla cooperativa di offrire soluzioni innovative e personalizzate per i propri clienti.

Componenti: Sebastian Page, Lorenzo Papini, Ruben Casola, Francesco Caneschi

2° classificato – DIECI

Il gruppo DIECI punta a creare una cooperativa di professionisti – tra cui fotografi, grafici, video-maker e social media expert – per curare la comunicazione online di PMI italiane. La sinergia tra diverse competenze nel settore della comunicazione digitale consentirà di offrire ai clienti un servizio completo e integrato e di garantire soluzioni su misura. Il gruppo intende organizzare anche una serie di attività collaterali, come eventi musicali, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità e la reputazione della cooperativa nel settore.

Componenti: Tommaso Nuti, Leonardo Torrini, Matilde Miniati, Carlotta Antichi, Jacopo Magherini, Jacopo Malenotti, Fabio Filippini, Emma Pirastru, Camilla Pietrarelli



3° classificato – Design with

Il team Design With vuole costituire una cooperativa di lavoro, spin off dell’Università di Firenze, per offrire servizi di consulenza alle PMI per la transizione ecologica di prodotti e servizi e fornire assistenza nella scrittura di bandi europei, offrendo a PMI e ETS l’opportunità di accedere a finanziamenti importanti. Nascendo in ambiente universitario, la cooperativa avrà la possibilità di collaborare con altri professori, ricercatori e studenti dell’università, creando così un network accademico utile per la crescita dell’azienda. Inoltre, la transizione ecologica è un settore in forte crescita, in cui molte organizzazioni ricercano consulenze specializzate.

Componenti: Margherita Vacca, Giulia Pistoresi, Fabio Ballerini, Paria Bagheri Moghaddam