Santanchè in Aula per la sfiducia: “Ho già chiarito tutto”

Il Senato ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti di Daniela Santanchè. La ministra, presente in Aula, torna a difendersi

L’Aula del Senato ha respinto la mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro del Turismo Daniela Santanchè, presentata dal M5s col sostegno di Pd e Avs. I voti favorevoli alla mozione sono stati 67, i contrari 111, zero gli astenuti.

La mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro del Turismo Daniela Santanchè era stata presentata dal M5S e sostenuta da Pd-AVS dopo l’inchiesta della trasmissione Report che aveva ricostruito una serie di vicende intricate relative alle presunte irregolarità fiscali commesse dalle due aziende del ministro.

“NON COMPRENDO, MOZIONE SFIDUCIA NON È SU MIO OPERATO DA MINISTRO”

“Ho difficoltà a comprendere una mozione di sfiducia individuale che non ha come oggetto il mio operato da ministro, e che ha come oggetto fatti antecedenti il mio giuramento da ministro e per i quali ritengo già di aver chiarito in quest’aula tutta la verità”, dice Daniela Santanchè, prendendo la parola in Senato dopo la chiusura della discussione generale sulla mozione di sfiducia presentata dal M5S nei suoi confronti.

“5 LUGLIO NON AVEVO RICEVUTO AVVISO GARANZIA, LO RIBADISCO”

“Per la seconda volta mi trovo in quest’Aula per difendermi da accuse giornalistiche rivolte alla mia persona. Già il 5 luglio ho esposto i fatti con chiarezza. Mi permetto di ribadire che quando sono venuta in Senato non ero stata raggiunta da alcuna informazione o avviso di garanzia dalla Procura“, aggiunge il ministro del Turismo.

“IO SINCERA SU AVVISO GARANZIA, CHI DICE IL CONTRARIO MENTE SAPENDOLO”

“Sull’avviso di garanzia ho detto la verità, chi dice il contrario mente sapendo di mentire”, afferma ancora Daniela Santanchè come riferisce la Dire (www.dire.it).

“MOZIONE SFIDUCIA SU BASE DI INCHIESTA PSEUDO GIORNALISTICA”

“Ho qualche difficoltà a comprendere come si possa promuovere sulla base di elementi di un’inchiesta pseudo-giornalistica una mozione di sfiducia individuale”, dice ancora Santanchè.