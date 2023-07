Sangue a Fossombrone: uccide la compagna del fratello, poi si costituisce

A Fossombrone spara e uccide la compagna del fratello, poi si costituisce: la pistola utilizzata era regolarmente detenuta. A dare l’allarme il partner della vittima che era fuori in giardino

Un uomo di 47 anni oggi a Fossombrone in provincia di Pesaro Urbino, ha ucciso con un colpo di pistola la compagna del fratello, una donna di 40 anni. E’ successo in un’abitazione nelle campagne forsempronesi dove i tre vivevano in due piani separati.

INDAGANO I CARABINIERI DI FANO, ANCORA IGNOTO IL MOVENTE

Intorno alle 11 l’omicida è sceso al piano di sotto e, con una pistola regolarmente detenuta, ha sparato un colpo in testa alla donna per poi salire in automobile e recarsi alla Caserma dei carabinieri con la pistola ancora in mano e confessare l’omicidio. Il compagno della vittima, che al momento della tragedia era fuori a giocare in giardino con la figlia di due anni, poco dopo aver udito lo sparo ha visto l’automobile del fratello allontanarsi e poi, una volta risalito in fretta e furia in casa, si è trovato dinanzi all’agghiacciante scena. E’ stato lui stesso a dare l’allarme. Ancora ignoto il movente. Sul fatto indagano i carabinieri di Fano guidati dal capitano Maximiliano Papale ed il Reparto operativo del comando provinciale di Pesaro