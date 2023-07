Mercato immobiliare: in aumento gli acquirenti stranieri

Alla ricerca di una dimora da sogno in cui trascorrere parte dell’anno o da mettere a reddito: cresce il numero degli acquirenti stranieri che investono in Italia

Quello del Made in Italy è un brand fra i più riconosciuti ed apprezzati a livello globale, che da solo induce gli stranieri che vengono in Italia a spendere il 20% in più per servizi e prodotti (fonte: Ministero del Turismo). L’Italia è mèta ricercata dagli acquirenti stranieri anche dal punto di vista del mercato immobiliare. Secondo i recenti dati relativi al 2022 pubblicati dal portale Gate-away.com, gli stranieri investono negli immobili del Bel Paese per la migliore qualità di vita offerta (70% degli intervistati), per il clima e la natura (52%), per arte, cultura e tradizioni (52%). Il sondaggio, condotto su oltre 40 mila utenti internazionali, vede la Toscana guidare la classifica fra le regioni più cercate (+6,68% rispetto al 2021), con un +40% del Chianti. L’Umbria si piazza al 9°posto.

Il numero maggiore di richieste proviene dall’America, seguita da Germania, Regno Unito e Olanda, Svezia, Francia e Australia. L’80% delle richieste riguarda le case indipendenti, completamente ristrutturate (per il 78,28%), ampie, con giardino (75,7%) e piscina (26,47%), meglio se tipiche del territorio. Cresce la richiesta di agriturismi (+33,31%).

Secondo i risultati del sondaggio, la scelta è determinata dal buon rapporto qualità/prezzo degli immobili e dal costo medio della vita. Negli ultimi 3 anni, la platea di investitori esteri è crescita del 126%, con un incremento degli investimenti per proprietà di prestigio nella fascia da 500mila a 1 milione di euro. (20%).

Dati che vengono confermati anche dall’analisi del reparto informatico del network immobiliare Great Estate (www.greatestate.it), specializzato nelle compravendite internazionali di proprietà di prestigio in Umbria e Toscana. Rispetto al 2021, nel 2022 è stato rilevato un incremento nell’acquisto di ville e casali (dal 13 al 18%).

Panorami mozzafiato, colline, vigneti e borghi sono una forte attrattiva per gli investitori italiani e per quelli internazionali. Il network Great Estate offre un ampio portfolio di proposte selezionate e servizi innovativi e performanti che consentono al network di conoscere approfonditamente il mercato immobiliare e fornire la migliore consulenza ai propri clienti.