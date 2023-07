Linfoma a grandi cellule B: Fda approva anticorpo epcoritamab

L’Fda ha approvato epcoritamab quale primo e finora unico anticorpo bispecifico per il linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivato o refrattario

L’Fda ha approvato epcoritamab quale primo e finora unico anticorpo bispecifico per il linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivato o refrattario non altrimenti specificato, compreso il DLBCL derivante da linfoma indolente e il linfoma a cellule B di alto grado dopo due o più linee di terapia sistemica. Disponibile per via sottiocutanea e sviluppato da Genmab ed Abbvie, il farmaco sarà messo in commercio con il marchio Epkinly.

L’approvazione “rappresenta un nuovo meccanismo di azione terapeutica per i pazienti affetti da DLBCL di terza linea”, ha dichiarato Thomas Hudson, Chief Scientific Officer di AbbVie. “Come trattamento non chemioterapico a singolo agente per i pazienti affetti da DLBCL, ci auguriamo che possa trattare efficacemente questo tipo di tumore aggressivo e possa essere utilizzato per la cura dei pazienti in tempi rapidi e in una forma pronta per i medici”, ha aggiunto.

“L’impatto maggiore di questo farmaco è che può essere somministrato in comunità. Non deve necessariamente essere somministrato in un centro specializzato e registrato come la terapia con cellule T chimeriche del recettore dell’antigene [CAR-T]. In questo modo il farmaco arriva nelle mani di un maggior numero di medici e, auspicabilmente, entra nell’algoritmo di trattamento di un maggior numero di pazienti”, ha dichiarato in un’intervista a Targeted Oncology Tycel Phillips, MD, professore associato, Divisione di Linfomi, Dipartimento di Ematologia e Trapianto di Cellule Ematopoietiche.

La collaborazione tra AbbVie e Genmab è iniziata nel 2020, quando l’azienda danese ha ricevuto da AbbVie un anticipo di 750 milioni di dollari per il co-sviluppo di prodotti a base di anticorpi bispecifici di nuova generazione, tra cui epcoritamab. Le aziende condivideranno le responsabilità commerciali negli Stati Uniti e in Giappone, mentre AbbVie si occuperà dell’ulteriore commercializzazione globale.

Il DLBCL è un tipo di linfoma non-Hodgkin (NHL) aggressivo e a rapida crescita, un tumore che si sviluppa nel sistema linfatico e colpisce i linfociti B, un tipo di globuli bianchi. Il DLBCL è il tipo più comune di NHL, con una stima di 30.400 casi negli Stati Uniti nel 2022 e 150mila nuovi casi ogni anno a livello globale. I pazienti affetti da DLBCL sono in genere trattati con regimi basati sulla chemioimmunoterapia. Per i pazienti R/R, sono emerse di recente diverse terapie mirate, tra cui quelle mediate dalle cellule T. Tuttavia, non sono disponibili agenti singoli e pronti per l’uso.

Come agisce il farmaco

Epcoritamab è un anticorpo IgG1 bispecifico che agisce legandosi da un lato all’antigene CD20 sulla cellula linfomatosa, ma in un sito di legame diverso rispetto a quello del rituximab, e dall’altro lato ai linfociti T, attivandoli. Epcoritamab è stato creato con la tecnologia proprietaria DuoBody di Genmab progettata per indirizzare le cellule T citotossiche in modo selettivo per suscitare una risposta immunitaria verso tipi di cellule bersaglio. E’ progettato per legarsi contemporaneamente al CD3 delle cellule T e al CD20 delle cellule B e induce l’uccisione mediata dalle cellule T delle cellule CD20+.2 Il CD20 è espresso sulle cellule B ed è un bersaglio terapeutico clinicamente validato in molte neoplasie a cellule B, tra cui il linfoma diffuso a grandi cellule B, il linfoma follicolare, il linfoma a cellule mantellari e la leucemia linfocitica cronica.

Dati clinici a supporto dell’approvazione

Il farmaco, un engager bispecifico delle cellule T CD3 diretto verso il CD20, è stato valutato in EPCORE NHL-1 (NCT03625037), uno studio di fase I/II in aperto, multicentrico, di coorte, a braccio singolo in pazienti con linfoma a cellule B recidivato o refrattario. La popolazione di efficacia era costituita da 148 pazienti con DLBCL recidivato o refrattario, non altrimenti specificato, incluso DLBCL derivante da linfoma indolente, e linfoma a cellule B di alto grado dopo due o più linee di terapia sistemica, inclusa almeno una terapia contenente anticorpi monoclonali anti-CD20.

La principale misura di efficacia era il tasso di risposta globale (ORR) determinato secondo i criteri di Lugano 2014, come valutato da un comitato di revisione indipendente. L’ORR è stato del 61% (95% CI: 53, 69) con il 38% dei pazienti che ha ottenuto risposte complete. Con un follow-up mediano di 9,8 mesi tra i pazienti che hanno risposto, la durata mediana stimata della risposta (DOR) è stata di 15,6 mesi (95%CI: 9,7, non raggiunto).

Le informazioni di prescrizione contengono un’avvertenza per la sindrome da rilascio di citochine (CRS) grave o pericolosa per la vita e per la sindrome da neurotossicità associata alle cellule effettrici immunitarie (ICANS), pericolosa per la vita o fatale. Le avvertenze e le precauzioni includono infezioni e citopenie. Tra i 157 pazienti con linfoma a grandi cellule B recidivato o refrattario che hanno ricevuto epcoritamab-bysp alla dose raccomandata, la CRS si è verificata nel 51% dei pazienti, la ICANS nel 6% e le infezioni gravi nel 15%. Per la CRS, il grado 1 si è verificato nel 37% dei pazienti, il grado 2 nel 17% e il grado 3 nel 2,5%. Per le ICANS, il grado 1 si è verificato nel 4,5%, il grado 2 nell’1,3% e il grado 5 nello 0,6%.

Epcoritamab-bysp deve essere somministrato solo da un operatore sanitario qualificato con un adeguato supporto medico per gestire reazioni gravi come CRS e ICANS. A causa del rischio di CRS e ICANS, i pazienti devono essere ricoverati in ospedale per 24 ore dopo il dosaggio di 48 mg del Ciclo 1 Giorno 15.

Le reazioni avverse più comuni (≥20%) sono state CRS, affaticamento, dolore muscoloscheletrico, reazioni nel sito di iniezione, piressia, dolore addominale, nausea e diarrea. Le anomalie di laboratorio di grado da 3 a 4 più comuni (≥10%) sono state diminuzione della conta dei linfociti, diminuzione della conta dei neutrofili, diminuzione della conta dei globuli bianchi, diminuzione dell’emoglobina e diminuzione delle piastrine.

Il regime raccomandato consiste nella somministrazione di epcoritamab-bysp per via sottocutanea in cicli di 28 giorni fino a progressione della malattia o tossicità inaccettabile. La dose raccomandata è un dosaggio graduale nel ciclo 1 (0,16 mg il giorno 1, 0,8 mg il giorno 8 e 48 mg il giorno 15 e il giorno 22), seguito da un dosaggio fisso di 48 mg a cadenza settimanale durante i cicli da 2 a 3, a settimane alterne durante i cicli da 4 a 9 e quindi ogni quattro settimane il giorno 1 dei cicli successivi.

La corsa ai bispecifici

Gli anticorpi bispecifici CD20xCD3 sono progettati per attivare i linfociti T contro i linfociti B maligni, garantendo probabilmente un’efficacia simile ai CAR-T nei tumori del sangue senza la complessità associata alle terapie cellulari. Regeneron e Xencor sono tra le aziende che inseguono Roche e l’alleanza AbbVie-Genmab sul mercato.

L’anticorpo bispecifico CD20xCD3 di Roche che coinvolge le cellule T, glofitamab, è attualmente in fase di revisione presso la FDA per gli adulti con linfoma a grandi cellule B (LBCL) recidivato o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica. “La corsa al mercato è serrata, ma l’efficacia di epcoritamab, che è la migliore della categoria, e la comoda somministrazione sottocutanea sono vantaggi fondamentali”, ha osservato Yaron Werber, analista di TD Cowen.

Approvazione Fda

https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-grants-accelerated-approval-epcoritamab-bysp-relapsed-or-refractory-diffuse-large-b-cell