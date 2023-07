In Corea sempre più navi alimentate a metanolo e ammoniaca

I costruttori navali sudcoreani stanno accelerando lo sviluppo di navi ecologiche di nuova generazione alimentate a metanolo e ammoniaca

I costruttori navali sudcoreani stanno accelerando lo sviluppo di navi ecologiche di nuova generazione alimentate a metanolo e ammoniaca, superando le tradizionali navi a gas naturale liquefatto (LNG). In un contesto di inasprimento delle normative ambientali marittime da parte dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), la corsa allo sviluppo di navi per aumentare la quota di mercato nel mercato delle navi a combustibile di nuova generazione è in pieno svolgimento, ha riferito BusinessKorea. Secondo fonti industriali, Samsung Heavy Industries ha recentemente ricevuto l’approvazione per la produzione di attrezzature dimostrative per la commercializzazione di navi ad ammoniaca e ha iniziato la costruzione presso il suo cantiere navale di Geoje.

Samsung Heavy Industries valuterà qui le prestazioni, l’affidabilità e la sicurezza della tecnologia per le navi ad ammoniaca. L’attrezzatura dimostrativa sarà completata entro la fine di quest’anno e i test inizieranno dopo le prove tecniche. Verranno inoltre applicati un sistema di rilevamento delle perdite e di allarme in tempo reale e un neutralizzatore di tossine su base pilota per sviluppare soluzioni ottimali per i problemi di tossicità dell’ammoniaca.

L’ammoniaca, che non contiene carbonio nella sua struttura molecolare, non emette anidride carbonica quando viene bruciata e quindi è considerata un combustibile a zero emissioni da utilizzare nelle navi a zero emissioni di carbonio insieme all’idrogeno. Non esistono ancora applicazioni reali sulle navi, ma tutti e tre i principali costruttori navali nazionali si stanno preparando a commercializzare navi alimentate ad ammoniaca intorno al 2025. HD Hyundai Heavy Industries è leader nel campo delle navi alimentate a metanolo.

HD Hyundai Heavy Industries è pronta a consegnare entro questo mese la prima nave al mondo alimentata a metanolo, ordinata da MAERSK nel 2021. A marzo, ha ricevuto ordini per 54 delle 101 navi a metanolo ordinate in tutto il mondo, detenendo più della metà della quota di mercato.