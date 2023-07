I Nova King tornano con il singolo “Coco Pops”

Il duo di fratelli milanesi di origine kosovara Nova King torna a dar voce ai margini della società in “Coco Pops” (PaKo Music Records/Visory Records)

Reduci dal travolgente successo di “Romantico”, brano che li ha consacrati ufficialmente alla scena italiana e gli ha consentito di essere definiti dalla stampa nazionale “l’ibrido perfetto tra trap e sentimenti”, il duo di fratelli milanesi di origine kosovara Nova King torna a dar voce ai margini della società in “Coco Pops” (PaKo Music Records/Visory Records), il nuovo singolo che rappresenta un vero e proprio atto di pentimento e rivalsa.

Il concentrato di ritmo, stile e flow al quadrato che abbraccia al tempo stesso strada e cuore, riversa in questo brano dai ritmi ipnotici d’ambientazione thriller-gangster un fiume di incastri e punchlines che esonda dall’egocentrismo tipico del genere, per fluire in una dimensione originalissima: l’immaginario crime dipinto dal beat – curato minuziosamente dall’abilità tecnica di Promo L’Inverso -, evoca infatti un passato di sbagli ed errori da cui però i due giovani, a differenza del trend promulgato da molti loro colleghi e coetanei, prendono le distanze, non presentandolo come un lustro di cui farsi vanto, bensì come un’esperienza dolorosa e sofferta, un ricordo da mantenere vivo solo per far sì che non si ripresenti.

Sin dall’apertura del pezzo – «Ho fatto sbagli, si, ti chiedo scusa mamma» -, la profonda unicità delle loro due timbriche si amalgama in un’ammissione di colpe e peccati che nella seconda strofa diventa ancora più evidente – «scusa mamma se non sono un buon figlio, non so sarò un buon padre, che esempio darò a mio figlio» -, evidenziando la necessità di dare una svolta al proprio cammino e ricordando a tutti coloro che hanno «più di 100 pezzi di una vita tutta a pezzi», che non è mai troppo tardi per cambiare, per mettere un punto e ricominciare, perché «non c’è mai una fine senza un inizio».

«Con “Coco Pops” – dichiarano i Nova King – raccontiamo la nostra vita reale, gli sbagli che abbiamo commesso….Crescendo, ci siamo resi conto che prendere strade sbagliate perché si vive ai margini della società è la via più facile, ma sul lungo periodo conduce a destinazioni pericolose e malsane. Questo singolo, speriamo che sia di ispirazione a tutti i ragazzi di strada e delle periferie che arrivano a fare brutte esperienze per colpa della povertà e delle compagnie; tutto solo per poter portare qualche briciola di pane a casa. Il nostro messaggio è: “abbiate sempre un sogno e inseguitelo, perché sarà la vostra salvezza”».

Un messaggio forte e di grande importanza, che veicolato nell’immediatezza percettiva della trap, stravolge le regole di un gioco troppo spesso immemore dei suoi giocatori, giungendo dritto e privo di edulcorazioni all’ascoltatore, che nel colpo d’arma da fuoco sparato in chiusura del brano, può finalmente scrivere la parola “fine” sul libro di un passato doloroso e traumatico.

I Nova King sono un duo rap/trap milanese di origine kosovara composto dai fratelli Kabis e Capo Pac, al secolo Maksun (classe 1997) ed Elvedin (classe 1999). Cresciuti nell’ex campo rom meneghino di via Novara, si appassionano alla scrittura e alla cultura Hip Hop per dar sfogo alle difficoltà riscontrate nel quotidiano e, nel 2013, danno vita alla band. Nel 2020, rilasciano su tutti i digital store “Mi Presento”, il loro primo singolo ufficiale e, due anni più in là, dopo aver pubblicato diversi brani di successo, tra cui il suggestivo ed emozionante “Silenzio” ed il travolgente intreccio elettro-house “Dh”, firmano il loro primo contratto discografico con PaKo Music Records, etichetta ambrosiana con la quale, nei primi mesi del 2023, rilasciano “Romantico”. La loro musica è la perfetta fusione di generi e stili, un connubio unico di rime, cuore e vita vissuta. Incisivi, riconoscibili e dotati di una capacità rara nel trasporre esperienze e sentimenti in liriche e barre, i Nova King sono il nuovo volto dell’underground italiano.

