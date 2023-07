Ecco cosa chiede chi è reduce da un tumore

Il numero di persone sopravvissute a un tumore è in crescita ovunque, anche in Italia. Sono infatti quasi 3,6 milioni i cittadini che convivono con una malattia oncologica, di cui circa un quarto, ovvero poco più di 900mila persone, possono essere considerate guarite. Inoltre per quasi una persona su quattro che ha avuto un tumore sono già trascorsi 15 o più anni dalla diagnosi. E per molti tipi di tumore, come quelli del corpo dell’utero, del testicolo e della tiroide, la frazione di guarigione, ovvero la proporzione di pazienti con una diagnosi di cancro ma che presentano gli stessi tassi di attesa di vita dei loro coetanei sani, è superiore al 90 per cento. Tuttavia, se nella maggior parte di questi casi, da un punto di vista clinico l’esperienza del cancro rappresenta a tutti gli effetti il passato, lo stesso non si può dire sul piano lavorativo, sociale e delle tutele. Uno scenario che – ricordano gli esperti – non tiene conto delle più recenti evidenze scientifiche.