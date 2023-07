Assicurazione auto nuova: ecco come fare

Assicurare una nuova auto è un passaggio fondamentale per proteggere il tuo veicolo e guidare in sicurezza. Inoltre, in Italia, l’assicurazione RCA è obbligatoria a partire dal 1969, con legge del 24 dicembre 1969, n. 990 nota come “Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”. Tuttavia, potresti trovarti nella situazione in cui non hai ancora la disponibilità della targa dell’auto; la mancanza della targa può rendere complicato ottenere un preventivo personalizzato. Ecco alcuni passaggi da seguire per assicurare la tua auto nuova, anche in assenza della targa.

Preliminarmente può risultare utile raccogliere tutte le informazioni necessarie, nonostante tu non abbia ancora la targa, ci sono altre informazioni che puoi raccogliere in anticipo. Queste includono il modello dell’auto, la marca, l’allestimento, l’anno di fabbricazione, il tipo di motore e la potenza. Assicurati di avere queste informazioni a portata di mano prima di richiedere un preventivo.

Nel caso di un nuovo modello, essere in possesso di queste informazioni ti permetterà di avere una stima il più possibile vicina alla realtà:

Marca e modello del veicolo;

Allestimento;

Eventuale presenza e tipologia di antifurto;

Anno di acquisto;

Utilizzo dell’auto;

eventuale garage;

Eventuale presenza di un gancio traino.

Se sei ancora in una fase preliminare, in cui ancora non hai deciso a quale compagnia affidarti, anche senza l’ausilio della targa puoi richiedere diversi preventivi grazie ai preventivatori online. In pratica ogni portale assicurativo può farti avere un preventivo, ma un preventivatore pubblico, come quello dell’IVASS, ti permette di averne diversi in pochissimo tempo anche senza targa.

Relativamente ai dati dell’auto, un aiuto concreto può venire dal libretto di circolazione, o, in mancanza di esso, dal web. Assumendo che si abbiano idee chiare sulla vettura da acquistare, la rete, attraverso i portali specializzati o la casa madre del modello, mette a disposizione schede tecniche ampiamente particolareggiate.

