Assegnato ad Anna Lisa Trulli il Premio Norns Award

“Un premio speciale per l’impegno profuso nell’aiutare le minoranze, le donne e i bambini in difficoltà, che ha saputo veicolare anche in ambito aziendale nella Benefit Unit di Mexedia S.p.a. SB.” Questa la motivazione con cui i Norns Awards (https://thenornsawards.com), riconoscimento internazionale che celebra l’eccellenza e l’innovazione, hanno scelto di assegnare il Premio Norns Award per il Positive Social Impact Business Woman 2023 ad Anna Lisa Trulli, responsabile della Benefit Unit di Mexedia, la tech company quotata in Francia sul listino Euronext Growth Paris, diventata da maggio del 2022 Società Benefit. La tech company italiana realizza soluzioni innovative e strumenti avanzati racchiusi in un unico ecosistema tecnologico integrato per consentire alle aziende di gestire tutte le attività di comunicazione con i clienti.

La cerimonia del premio si svolgerà in Svizzera domani venerdì 23 giugno all’Hotel Splendide Royal di Lugano e vedrà tra le aziende premiate anche realtà come Gucci Garden e Roblox, Kering, Stella McCartney Brand e Diapason.

“Nel ricevere questo premio, mi piace condividerlo con la Benefit Unit di Mexedia, che ho l’onore di presiedere: ultimo step di un lungo percorso – professionale e personale – che mi ha visto nascere e crescere nel sociale. L’attenzione che ho sempre rivolto alle famiglie e all’inclusione trova oggi infatti riscontro nelle tante attività portate avanti dalla Benefit Unit, rivolte principalmente alle fasce più giovani. Ragazzi in età scolare, spesso cresciuti in contesti difficili, ai quali, con il progetto Think Tech, sono indirizzate tutta una serie di iniziative volte a sensibilizzare e formare sui temi più attuali, dal cyberbullismo ai rischi/opportunità delle nuove tecnologie. Questo perché sono profondamente convinta che una corretta formazione a scuola possa avere importanti risvolti anche all’interno delle famiglie. Due ambiti che a volte non comunicano e si intersecano come dovrebbero. L’impegno della Benefit Unit va in questa direzione, costituendosi come luogo d’incontro e di riflessione tra giovani e adulti. Per una società più matura e consapevole.”

L’impegno di Anna Lisa Trulli come Benefit Unit Officer di Mexedia è il risultato di un percorso dedicato all’impegno sociale. Dopo una laurea in legge all’università Alma Mater di Bologna con una tesi sulla responsabilità penale delle discriminazioni, perfeziona gli studi in Diritto europeo all’università di Lione Jean Moulin e diventa Mediatore familiare. Nello studio associato in cui lavora da vent’anni si occupa di Diritto civile, tutelando le famiglie e i minori. In seguito a un master in Business and Company Law all’università di Roma Luiss Guido Carli, decide di mettere le sue competenze al servizio delle aziende, diventando Legal Advisor di Mexedia S.p.a. SB e Benefit Unit Officer.