Amgen e Horizon presentano appello per il no di FTC alla fusione

Amgen e Horizon hanno presentato una domanda appellandosi contro la Federal Trade Commission (FTC), sostenendo che il tentativo dell’agenzia di bloccare la loro fusione da quasi 28 miliardi di dollari “si scontra con le disposizioni della Costituzione”.

A maggio la FTC ha intentato una causa in un tribunale federale per cercare di bloccare la proposta di acquisizione di Horizon da parte di Amgen. Le accuse dell’agenzia si concentrano sul bundling, una pratica industriale sottoposta a controllo che comporta l’offerta di sconti su più prodotti che rendono difficile la concorrenza ai rivali. Amgen e Horizon hanno definito il caso “tanto fuorviante quanto senza precedenti” e giovedì hanno sostenuto che il procedimento è incostituzionale.

Amgen e Horizon sostengono che la causa della FTC per bloccare una fusione da 28 miliardi di dollari è “tanto sbagliata quanto senza precedenti”.

Nelle nuove controdeduzioni i convenuti sostengono che l’azione della FTC viola diverse disposizioni della Costituzione, tra cui la clausola del giusto processo del Quinto Emendamento “perché la FTC svolgerà il ruolo di investigatore, pubblico ministero e giudice”.

“Il caso della FTC è del tutto nuovo e impossibile da ipotizzare”, hanno scritto le società. “Piuttosto che permettere a un tribunale di cui all’articolo III di giudicare i meriti della sua nuova sfida, la FTC cerca di far giudicare i meriti finali del suo caso in un procedimento amministrativo che è pieno di difetti costituzionali”.

Non vi è alcuna sovrapposizione diretta tra gli obiettivi terapeutici di Amgen e Horizon. Tuttavia, la FTC ha sostenuto che la fusione consentirebbe ad Amgen di utilizzare gli sconti sui farmaci esistenti per ottenere una copertura favorevole per i farmaci di successo di Horizon per le malattie oculari della tiroide e la gotta cronica refrattaria: Tepezza e Krystexxa.

Amgen ha dichiarato di non voler accorpare i farmaci di Horizon e ha scritto nei documenti del tribunale che “sarebbe disposta a formalizzare questo impegno in un ordine di consenso vincolante”.

In una risposta alla denuncia dell’FTC depositata il mese scorso, i convenuti hanno affermato che il “cross-benefit bundling” tra prodotti a uso medico come Tepezza e Krystexxa e prodotti a uso farmaceutico come Enbrel è raro, “se mai viene fatto”.

Il mese scorso Amgen e Horizon hanno dichiarato di essere fiduciosi di poter concludere l’accordo entro la metà di dicembre. Inizialmente la chiusura dell’accordo era prevista per la prima metà di quest’anno. Sia Amgen che la FTC hanno rifiutato di commentare, mentre Horizon non ha risposto a una richiesta di commento al momento della stampa.