Previsioni meteo 25 luglio 2023: il grande caldo ha le ore contate

Le previsioni meteo di oggi, martedì 25 luglio 2023: ultime ore di grande caldo al Centro e al Sud, entro il weekend calo termico su gran parte dell’Italia

Condizioni meteo all’insegna del caldo estremo al Centro e al Sud con l’anticiclone africano, mentre l’instabilità è sempre protagonista al Nord e alto Adriatico. Nella giornata di oggi al settentrione avremo ancora piogge, ma in esaurimento a partire dalla sera. Sulle Marche, invece, potrebbe piovere ancora.

Le temperature minime saranno in rialzo su Emilia-Romagna, regioni centromeridionali peninsulari, Sardegna orientale e su gran parte della Sicilia; stazionarie o in lieve flessione sul resto del nord. Le temperature massime aumentano su rilievi e aree pedemontane del Piemonte, Salento, Basilicata, Calabria Ionica e Sicilia orientale. Altrove la colonnina di mercurio dovrebbe abbassarsi un po’ ma è da domani che è attesa la svolta, quando le temperature dovrebbero iniziare a stabilizzarsi sulla media del periodo. Intanto saranno ancora molte le città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 25 luglio 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con tempo instabile e possibilità di acquazzoni sparsi specie su Lombardia e Triveneto. Al pomeriggio instabilità soprattutto su Alpi e localmente alte pianure adiacenti, maggiori schiarite altrove. In serata residue piogge soprattutto al Nord-Est ma in esaurimento, ampie schiarite altrove. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori interni peninsulari ma senza fenomeni di rilievo associati, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .