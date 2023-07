“Nessuno vuole essere mio amico” è il primo disco di Casx

In distribuzione Stage One l’album di debutto di CASX dal titolo “Nessuno vuole essere mio amico“. Arriva ad un capitolo definitivo l’alter ego musicale di Arianna Puccio

E’ fuori in distribuzione Stage One l’album di debutto di CASX dal titolo “Nessuno vuole essere mio amico“. Arriva finalmente ad un capitolo definitivo l’alter ego musicale di Arianna Puccio (founder di Studio Cemento). Tra influenze dark e alternative, omaggiate anche nella traccia che porta, ovviamente non a caso, il titolo “Verdena“, Casx emerge dalla scena underground con una vera e propria autobiografia musicale dove convivono infinite citazioni cinematografiche, ricordi e qualche rivincita.

https://open.spotify.com/album/1slYL7JoFfTB9OcBFK65hE?si=WpqqV_QGQ4CXSnGRNofI1Q

Una delle frasi più celebri della prima serie animata di Casper, The Friendly Ghost è: “Nobody wants me for a friend”, frase da cui ovviamente deriva il titolo del mio disco. In questo primo racconto di me ho messo dentro tutte le mie paure, ho scoperchiato una scatola piena di ricordi del passato, di una me che è stato difficile abbandonare ma doveroso farlo. Ogni piccolo o grande dolore del mio passato è stato fondamentale per essere fiera di me oggi e per assurdo ripeterei ogni cosa così come l’ho vissuta. Il fatto stesso di essere riuscita a fare questo disco è per me una rivincita con me stessa su quella ragazzina che a 15 anni aveva paura di esistere e di farsi conoscere, rendendosi così ancora più invisibile. Questo disco serve a ricordarmi che nessuno ha il diritto di dirmi chi sono e chi posso diventare.

Arianna Puccio, in arte Casx (classe 93), è una cantautrice italiana.

Nata in mezzo alla musica: padre musicista e insegnante di musica, madre insegnante e organizzatrice di eventi, e zio sassofonista, prende lezioni di canto e danza sin da piccola. Si laurea in cinema e in seguito in web marketing, lavorando da prima come grafica e in seguito come art director per i cantanti, fondando nel 2020 “Studio Cemento”. Scrive da quando è piccola, prima diari, poi blog, pensieri e infine canzoni. Nel 2020, grazie alla collaborazione con Matteo Rizzi, frontman dei Forse Danzica, comincia a lavorare alla musica e alle produzioni del suo progetto, rifinito poi in studio da Davide Foti. La sua musica unisce sonorità che vanno dal post-punk allo shoegaze, respirando influenze come Joy Division, The Smiths, Nirvana, Editors, Daughter e tanti altri. Arianna, come “Casper, The Friendly Ghost” da cui il nome d’arte, racconta la paura di essere invisibili e la difficoltà di volersi bene. Nelle sue canzoni parla ai nostalgici, agli amanti del cinema, delle serie tv, della musica, ma sopratutto a chi almeno una volta si è sentito inadatto o pieno di difetti.