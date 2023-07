Il film thriller “Oltre la notte” stasera su Rai 4: ecco la trama

In prima serata su Rai 4 (canale 21) il thriller “Oltre la notte”, tratto da una storia vera, con Diane Kruger: ecco la trama del film

Martedì 25 luglio 2023 alle 21.20 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), appuntamento con il cinema thriller europeo e il film “Oltre la notte”, tra le più recenti opere del pluripremiato regista tedesco de La sposa turca, Fatih Akin.

Ispirato a una storia vera avvenuta a Colonia nel 2004, la pellicola si divide in tre atti ben distinti e racconta l’odissea di una donna, interpretata dalla bravissima Diane Kruger, che cerca giustizia per la morte del marito e del figlio, uccisi in seguito a un attentato dinamitardo.

Il film è stato presentato in anteprima e in concorso al Festival di Cannes 2017, dove Diane Kruger è stata premiata per la sua interpretazione, inoltre, Oltre la notte ha vinto il premio per migliore film in lingua straniera ai Golden Globe del 2018.