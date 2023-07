Giovanni Segreti Bruno torna con “Alexanderplatz”, in uscita per Joseba Publishing, in radio e su tutte le piattaforme digitali

Giovanni Segreti Bruno, fresco della firma sul nuovo singolo di Anggun e Lorenzo Licitra “Eli Hallo” e dopo i singoli “Ti voglio bene” e “L’amore non fa per me”, torna con “Alexanderplatz”, in uscita per Joseba Publishing, in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano, è stato prodotto da Eugene, arrangiatore del celebre programma “Amici” di Maria De Filippi, che ha conferito alla cover di Milva un gusto elettropop che ben si sposa con la voce del cantautore. “Alexanderplatz” nasce dalle ceneri di Milva e Franco Battiato, riportando alla luce, in una chiave più moderna, le emozionanti parole di due icone immortali della musica italiana.

1989. La storia del Novecento cambiava, cadeva uno dei simboli più significativi del secolo scorso, il muro di Berlino. La voce di Giovanni Segreti Bruno ci offre uno spaccato di vita quotidiana della Berlino Est accompagnato da un’atmosfera fredda e incolore.

“Ascoltavo questo brano durante gli anni del Liceo, negli interminabili percorsi casa-scuola. Ero completamente immerso in quella storia e mi sembrava di vivere in prima persona questa sorta di “film”. Io e Eugene abbiamo cercato di dare un vestito “essenziale” al brano, senza troppe costruzioni.. per ricreare l’atmosfera fredda e distaccata di una Berlino Est ai tempi del muro”.

La cover è stata presentata per la prima volta dal vivo durante l’edizione 2022 del MEI – Meeting Etichette Indipendenti. È stata ascoltata dalla famiglia della stessa Milva, in particolar modo dalla sua assistente storica Edith Meier, che ha definito questa versione “Straordinaria”. Inoltre è stato apprezzato da artisti che hanno collaborato con Battiato, tra cui Fabio Cinti e Luca Madonia.

BIOGRAFIA

Giovanni Segreti Bruno è un giovane cantautore, interprete e pianista. Si avvicina alla musica all’età di 10 anni, quando inizia a studiare pianoforte e si innamora della musica classica. Due anni più tardi supera l’esame di ammissione al Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, dove studia tutt’oggi nella classe di pianoforte pop.

All’età di 14 anni inizia a studiare canto e a scrivere le sue prime canzoni. In questi anni partecipa a diverse masterclass sulla scrittura e sulla discografia con il M* Diego Calvetti e il M* Roberto Rossi e partecipa a diversi contest locali e nazionali, classificandosi sul podio.

Nel 2015 inizia a suonare nei locali con diverse formazioni, proponendo la propria musica. Nell’ottobre del 2015 vince il Suoni&Rumori Festival nella Categoria Inediti, giudicato da una commissione formata da Roberto Rossi (Sony Music), Marco Ragusa (Warner Chappell), Diego Calvetti e Dario Brunori. Nell’estate 2016 apre i concerti di Zero Assoluto e Dear Jack.

Nel novembre 2017 su 23.000 concorrenti arriva nei 70 partecipanti di Amici Casting in onda su Real Time. In aprile del 2018 partecipa ai corsi di formazione del CET dove incontra il Maestro Mogol.

Il 10 novembre 2018 al Teatro del Casinò di Sanremo vince il concorso Area Sanremo, acquisendo la possibilità di esibirsi davanti alla commissione Rai e al direttore artistico Claudio Baglioni con “L’amore non fa per me”, brano pubblicato su tutti i digital stores e presentato il 28 settembre 2019 in apertura del concerto di Mahmood a Cosenza, davanti a un pubblico di oltre 10.000 persone. In questo periodo si trasferisce a Roma e inizia a scrivere non solo per il suo primo disco ma anche per altri artisti emergenti e nomi noti.

Chiude il 2019 sul palco a Cosenza, aspettando la mezzanotte, in apertura del concerto di Clementino, ospite del tradizionale Concerto di Capodanno. Nel 2020 esce il suo secondo singolo, “Monet”.

Il 15 gennaio 2021 esce il suo ultimo singolo “Ti voglio bene”, il cui videoclip porta la firma di Emanuel Lo, noto coreografo e regista. Supera le 200.000 visualizzazioni su YouTube e i 200.000 streaming sulle piattaforme digitali, viene selezionato da Rai Isoradio all’interno dell’iniziativa “Sulle strade della musica”, in collaborazione con Siae e Ministero della Cultura. “Ti voglio bene” inoltre, fa parte della colonna sonora del nuovo film di Federico Moccia, “Mamma qui comando io” che uscirà nelle sale cinematografiche nell’autunno 2022.

Giovanni Segreti Bruno è autore di “Eli Hallo”, il nuovo singolo di Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor 11, con la partecipazione straordinaria della star internazionale Anggun.

https://bfan.link/alexanderplatz-prod-eugene