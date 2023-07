Fuori “Annegare”, il nuovo singolo dei Masu

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Boc Music Group) il singolo del progetto Masu, dal titolo “Annegare“

Esce su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Boc Music Group) il singolo del progetto Masu, dal titolo “Annegare“. Un nuovo capitolo per la band che emerge finalmente dalle segrete dello studio casalingo di Samuel Pellegrini, artista poliedrico già noto come bassista dei Senura (alt/rock), Bifolchi (folk/rock) e Gran Turismo Veloce (progrock), poi producer e tastierista degli Interiorama (dub/latin) e Domestic Arapaima (breackcore), questi ultimi due attualmente attivi.

“Annegare“, che segue il singolo “L’epilogo dell’uomo“, ci accompagna verso un nuovo disco in uscita, “Dopamina per tutti“, per la produzione di Giulio Ragno Favero (Il Teatro Degli Orrori).

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/1F1MuIslJTuZXFMkqxDytR?si=0puu2bEfTzi76m1nqBMCNg

Annegare è una visione cosciente e a tratti apocalittica del momento storico che stiamo vivendo. Politiche sterili e prive di intenti sociali, speranze di svolte importanti ormai tese all’utopia, occhi sopraffatti e cuori in alto mare. Negare di annegare, un letale salvagente per menti spente. Coraggio e realismo, accettazione e consapevolezza del presente sono condizioni urgenti e necessarie per provare a cambiare davvero.