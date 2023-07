Fato presenta il nuovo singolo “BAD”

Il noto liricista e producer genovese Fato pubblica su tutte le piattaforme digitali un nuovo inedito dall’attitudine hardcore rap

FATO pubblica, su tutte le piattaforme digitali “BAD”, il nuovo singolo dell’artista genovese, distribuito da Platino (licensed by Believe).

Dopo quasi un anno di silenzio dalla pubblicazione del suo ultimo progetto, “Selfmade EP”, FATO torna sulla scena con un nuovo inedito che anticipa il suo prossimo album, “Darkside”, previsto in uscita prossimamente.

“BAD” si presenta come un vero e proprio manifesto della mentalità real e dell’attitudine hardcore del brillante liricista. Una decisa presa di posizione che mette in luce il pensiero e la postura disallineata e antisistemica di FATO che, attraverso le sue liriche al vetriolo, mette in chiaro i suoi valori criticando aspramente il panorama musicale urban nazionale odierno.

Su una produzione dall’atmosfera cupa e adrenalinica, sapientemente realizzata e cucita dal producer lowmate, il rapper genovese cavalca il beat con la sua poetica cruda e diretta trovando la perfetta cornice nelle sonorità tensive del beat. Un brano dope e immersivo capace di trasportare immediatamente l’ascoltatore nell’immaginario di FATO che, con la forte carica interpretativa che lo contraddistingue, sigla questo nuovo importante tassello del suo percorso artistico.

“BAD” sancisce, così, il ritorno del rapper genovese e preannuncia un 2023 in cui FATO ha in serbo delle esaltanti novità per tutti i suoi estimatori e per tutti gli appassionati dell’hardcore rap.

Il brano è stato registrato presso il Blue Note Studio, mix e master del progetto sono a cura di Nadie (Stefano Battaglia), mentre l’artwork è stato realizzato Ariaintesta (Samuele Giunta).