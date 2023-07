Daiser in radio e in digitale con “Per Sempre”

“Per Sempre”, il nuovo singolo di Daiser disponibile in radio e sulle piattaforme digitali, è una traccia nata da un periodo riflessivo

“Per Sempre” è il nuovo singolo di Daiser. Una traccia autobiografica, come nello stile dell’artista, ma questa volta diversa nella nascita: in un periodo molto riflessivo della propria vita, la reazione è stata quella di chiudersi in studio dove ha avuto modo di pensare a molti aspetti dell’esistenza e soprattutto a quali sono quelli durevoli.

Cosa sono le cose che durano “Per Sempre”? Effettivamente poche.

Sono pochi i sentimenti che durano nel tempo, così come le persone.

Cresciuti guardando

Gli errori dei grandi

Consapevoli di non rifarli

È stato così naturale per Daiser pensare anche agli errori commessi, a quelli che non si sarebbero voluti commettere e quelli che ci siamo promessi di non commettere mai, ma anche alle belle esperienze, quelle che completano la vita nella sua interezza.

Con queste idee nella testa in due giorni è nata “Per Sempre“.

Patrick Di Donato, in arte Daiser, è un artista veneto classe ’98.

Si appassiona fin da bambino alla musica grazie ai primi cd rap regalati la sorella maggiore.

Frequenta la scuola superiore a Cittadella, ma dopo qualche anno l’abbandona per buttarsi solo sulla musica.

All’età di 16 anni scrive la sua prima canzone la pubblica senza grandi risultati, ma riesce comunque a farsi notare per le esibizioni live in alcuni locali della sua zona e per le varie collaborazioni con artisti milanesi.

A 23 anni firma con l’agenzia di management Sorry Mom!, con cui intraprende un nuovo percorso artistico e con la quale pubblica il singolo di debutto “Passo Svelto” seguito dall’ultimo “Per Sempre”.