Sclerosi multipla: nuovo studio su uomini e uso di ADT

Gli uomini con sclerosi multipla che hanno usato una terapia di deprivazione androgenica (ADT) hanno sperimentato l’ultima attività di malattia a un’età più avanzata

Gli uomini più anziani con sclerosi multipla (SM) che hanno usato una terapia di deprivazione androgenica (ADT) hanno sperimentato l’ultima attività di malattia a un’età più avanzata rispetto alle donne e agli uomini che si sono astenuti da questi trattamenti, secondo un poster presentato all’8° ACTRIMS (Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) Forum 2023, a San Diego.

«Gli uomini, e in particolare quelli più anziani, sono sottorappresentati nella popolazione di ricerca sulla SM poiché la frequenza della malattia è inferiore in questo genere» scrivono i ricercatori, guidati da Nur Neyal, dei dipartimenti di neurologia e radiologia presso la Mayo Clinic di Rochester.

Più tardiva l’età all’ultima attività di malattia

Neyal e colleghi hanno esaminato l’attività della malattia negli uomini più anziani con SM che erano in ADT per iperplasia prostatica benigna o cancro alla prostata, poiché il testosterone è noto per interferire con i percorsi neuroinfiammatori.

Utilizzando il motore di ricerca istituzionale della Mayo Clinic, i ricercatori hanno identificato 143 individui con SM in ADT e ne hanno inclusi 41 per l’analisi, di cui 15 avevano attività di malattia SM dopo l’inizio dell’ADT (età media, 67,1 anni). Sono stati abbinati per età all’ultima visita clinica e fase della SM a due gruppi di controllo: 15 uomini senza prescrizione di ADT e 15 donne.

Neyal e colleghi hanno raccolto dati su:

insorgenza di malattia;

fase di malattia (recidivante o progressiva);

età all’ultima visita clinica;

attività radiologica;

insorgenza della SM progressiva:

l’inizio e interruzione dell’ADT.

Nel gruppo ADT, l’età all’inizio del trattamento era di 60,2 +/- 7,9 anni, con un’età più avanzata all’ultima attività clinica (63,6 +/- 6,3 anni) rispetto ad altri pazienti con SM (uomini senza ADT, 49,4 +/- 12,7 anni; donne, 47,9 +/- 10,2 anni).

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che l’età all’ultima attività della malattia (radiologica e/o clinica) era più tardiva per gli uomini in ADT rispetto ai gruppi di controllo.

Il messaggio-chiave

«Gli uomini che hanno usato questi farmaci hanno avuto attività infiammatoria in età più avanzata rispetto a quelli che non hanno usato ADT» ha concluso Neyal. «Se gli uomini li stanno usando, dovremmo effettuare follow-up più ravvicinati».

Fonte:

Neyal N, et al. Androgen-modifying treatments and disease activity in older men with MS. Presentato all’ACTRIMS 2023, San Diego.