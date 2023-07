Nasce Eduskiller, primo network online formativo gratuito per ragazzi

Lavoro e formazione: nasce Eduskiller, primo network online formativo gratuito aperto a tutti i ragazzi dai 16 ai 22 anni per lavorare sulla crescita personale

Formare i ragazzi, avvicinarli al mondo dell’imprenditorialità e assisterli in un percorso di crescita personale per aiutarli a trovare il loro futuro. Con queste finalità nasce EduSkillers, un network online formativo gratuito aperto a tutti i ragazzi dai 16 ai 22 anni interessati a lavorare sulla propria crescita personale per imparare a cogliere i propri punti di forza, le proprie debolezze e iniziare a lavorare per costruire il proprio domani.

L’iniziativa porta la firma di OSM EDU, realtà dedicata all’orientamento formativo dei giovani adolescenti, che si basa sui metodi di formazione manageriale del gruppo di consulenza aziendale per piccole medie imprese OSM International Group, rivisitati e declinati per adeguarsi al contesto dei più giovani. OSM EDU ha già all’attivo il progetto formativo OSM Talent: una metodologia di formazione immersiva integrabile con i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) previsti dal Ministero dell’Istruzione attraverso la sottoscrizione di una convenzione con l’istituto scolastico. Sono già state coinvolte 200 scuole, 160 imprese e più di 6.000 ragazzi in tutta Italia.

Nasce la community EduSkillers

Forti di questo successo in ambito scolastico e della soddisfazione di docenti e ragazzi si è deciso di mantenere la continuità formativa con i giovani che hanno aderito al programma a scuola ma non solo, grazie a EduSkillers.

Iscrivendosi alla newsletter EduSkillers ogni settimana si ricevono contenuti sviluppati dal team di formatori OSM Edu dedicati a diverse tematiche per sviluppare e migliorare hard skills, competenze specifiche e pratiche, e life skills, utili per migliorare la relazione con se stessi. Tra i diversi contenuti proposti ai ragazzi con un linguaggio semplice e immediato, vi sono, ad esempio, proposte relative alla presa di consapevolezza dei principi di intelligenza emotiva, ossia s’impara a comprendere e gestire le proprie emozioni e quelle altrui. Per quanto riguarda invece le competenze più pratiche da acquisire vengono proposti focus sulla gestione e organizzazione del tempo, oltre ad approfondimenti e consigli di educazione finanziaria.

Seguendo con costanza le attività della community si ottengono gli “edupass”, che consentono ai ragazzi iscritti di ottenere vantaggi esclusivi, tra cui biglietti gratuiti per partecipare a eventi e iniziative sempre connesse al mondo della crescita personale. Tra le attività previste per gli iscritti alla community webinar sono previsti mensili di approfondimento con i formatori OSM Edu.

La gestione del tempo: iniziare da giovanissimi a prenderne consapevolezza

La gestione ottimale del tempo è un argomento spinoso per molti adulti e lavoratori che non hanno acquisito abitudini corrette e organizzate in giovane età; spesso ritrovandosi ad aver compromesso i propri risultati durante il periodo della scuola o incontrando difficoltà nel mondo del lavoro. Allenare la mente in età scolastica a evitare la procrastinazione, al rispetto del lavoro in team e a suddividere i processi di lavoro attraverso una pianificazione organizzata, serve a supportare i ragazzi nelle loro attività scolastiche e orientarli al mantenimento di buone abitudini anche in età adulta. Acquisire queste skills in tarda età comporta una maggiore fatica nel farle divenire processi abituali. Per questo motivo, la tematica così spinosa e delicata viene trattata fin da giovanissimi, grazie all’impegno degli educatori OSM EDU e dalla community EduSkillers.