Luca Casali nelle radio e in digitale con “Maestrale”

“Maestrale”, la nuova canzone di Luca Casali disponibile nelle radio e in digitale, è la conclusione di un amore nei tramonti di fine estate

“Maestrale” è il terzo singolo del nuovo lavoro discografico di Luca Casali.

Nella traccia sin dall’inizio l’orecchio dell’ascoltatore viene rapito e trasportato verso sonorità rock blues elettroniche a tratti new wave grazie alla miscela di suoni creati dalla weissenborn (slide guitar) unita ai synths e all’elettronica, il risultato di una ricerca musicale permanente nel repertorio di Casali.

Il testo racconta la fine dell’estate, il primo vento fresco di maestrale che accarezza i tramonti della riviera di fine settembre, come metafora della fine di un giovane amore estivo. Soffia il vento sulle nuvole, mentre in un mare increspato affiora il ricordo di una calda estate oramai finita.

Per questa occasione l’artista ha scelto di girare il videoclip nella suggestiva location del Teatro Angelo Battelli di Macerata, accompagnato live dalla sua band, di modo da dare maggiore enfasi a tutto il brano.

Luca Casali, classe ’77 nato a Rimini, scrive e canta le sue canzoni.

La sua prima fase artistica lo vede far parte di diverse formazioni musicali giovanili del territorio riminese.

Il progetto solista prende forma nel 2007 dalla necessità di esprimere a pieno le sue esperienze e influenze musicali.

Così nel 2009 il primo lavoro in studio autoprodotto Back Home.

Segue nel 2011 il secondo lavoro in studio autoprodotto Siren.

Nel 2013 fa parte del nucleo fondatore dell’associazione musicale Risuona Rimini.

Nel 2014 pubblica il suo primo album Time to Smile (New Model Label).

Nel 2018 pubblica il suo secondo album La Sesta Estinzione (La Clinica Dischi).

Negli ultimi anni scopre e s’innamora delle sonorità elettroniche e la sua musica prende nuove e inaspettate direzioni. Si fondono così le forme acustiche dei primi lavori con i nuovi paesaggi elettronici in un melting-pot unico e originale.

Dopo il singolo “Campi In Fiore” e “L’Estate Sospesa“, ora esce “Maestrale“.