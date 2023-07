Il fiore preferito indica la nostra personalità: ecco la guida

L’universo dei fiori è estremamente affascinante, non solo per la sua bellezza e per la varietà dei suoi colori e dei suoi profumi, ma anche per il significato simbolico che racchiude.

Ogni fiore apre un mondo di caratteristiche e sfumature che possono aiutare a definire la personalità di ognuno, proprio per questo gli esperti di Interflora hanno creato una guida per comprendere gli altri e noi stessi attraverso un’attenta lettura del linguaggio dei fiori

Rosa. Amore e passione, ma attenzione alle spine!

La rosa è il fiore dell’amore, simboleggia la passione. Ma non solo, è un fiore che indica riservatezza. Chi è personalità rosa infatti è solito schiudersi lentamente, e fare una grande selezione delle persone di cui ci si circonda. Ama essere sempre impeccabile e il rispetto delle regole e degli ordini prestabiliti, ma sempre in bilico rispetto alla tentazione di andare oltre e sperimentare nuove esperienze.

Margherita. Semplicità e positività

Fin dall’antichità, la margherita é legata a significati di purezza e nobiltà d’animo. La sua forma e la sua immagine riprende l’immagine del sole, da cui probabilmente riceve la sua carica positiva. Chi è personalità margherita, ricerca relazioni trasparenti e non ama perdersi in troppe parole. Ha un grande spirito di adattamento e non accetta il tradimento. Per loro il rispetto dei valori e la fedeltà vengono prima di ogni cosa: non tradisce ma non perdona.

Girasole. Allegria ed energia

Il Girasole è ricordato da tutti per il suo aspetto che simboleggia il sole e quindi la luce e la vita. Una personalità girasole è solare, positiva e piena di allegria. Si muove intorno al sole, con il rischio di riproporre questo tipo di rapporto di dipendenza e subordinazione, se incontra la persona sbagliata. È una fonte inesauribile di energia per tutti coloro che entrano nel suo raggio d’azione.

Orchidea. Sensibilità e pazienza

L’orchidea è da sempre associata all’amore, inteso anche nei sensi più disparati, non a caso si relaziona tradizionalmente alla Dea greca dell’Amore, Afrodite. Una personalità orchidea ama la bellezza e il mondo femminile, è sensibile e tendenzialmente ricerca la solitudine. Paziente e disponibile, non è facile interpretare i suoi pensieri.

Tulipano. Esteta e dialogante

Il Tulipano, subito dopo la Rosa, è il simbolo di amore più conosciuto. Nelle sue diverse colorazioni assume significati differenti. Una personalità tulipano ha un forte amore per l’arte in tutte le sue declinazioni, predilige la condivisione e il dialogo. Si sente in difficoltà quando non vi è una comunicazione efficace e aperta, perché persegue la chiarezza sopra ogni cosa.

Lilium. Determinato e di fiducia

Nell’iconografia dell’arte il Lilium candidum (o Giglio della Madonna) è simbolo di purezza, verità e, certamente, di rinascita. Una personalità lilium non si arrende davanti alle difficoltà, è in grado di dare a sé stessa e agli altri una seconda possibilità, imparando dagli errori a rialzarsi e andare avanti più forte e determinata. È una persona di cui ci si può fidare, a cui confidare dubbi e segreti.

Peonia. Creativo e sognatore

In Europa la Peonia è detta anche rosa senza spine ed è simbolo delle storie d’amore romantiche. Rappresenta l’amore, l’affetto e la prosperità; inoltre è simbolo di onore, valore e nobiltà d’animo. Una personalità peonia è vitale ed esuberante, creativa e sognatrice. Le peonie sono buone amiche e sono pronte a sacrificarsi per una persona cara, così come davanti a un’ingiustizia.

Garofano. Autorevole ed emotivo

Nel linguaggio dei fiori il Garofano si dona per esprimere sentimenti forti, affetto, amore, energia e un augurio di buona salute. Una personalità garofano è autorevole ed emotiva. Vive le emozioni a fondo e trascina con sé chi ha intorno. È facile farsi travolgere dalla sua passionalità. Non sempre invece, è facile capire quali siano le loro intenzioni, perché possono essere contraddittori, anche senza rendersene conto.

Gerbera. Amante delle relazioni e del supporto reciproco

La Gerbera esprime amore, passione, ma anche vittoria e soddisfazione, è simbolo soprattutto di un amore passionale verso il proprio o la propria partner. La personalità gerbera crede infatti profondamente nelle relazioni, nel supportarsi reciprocamente, nel completarsi a vicenda e nel progettare insieme. Una gerbera è semplice e amorevole, però non bisogna tradirla.