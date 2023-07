I CommonXperience pubblicano il brano “Avalon”

I CommonXperience tornano sulla scena musicale con il brano “Avalon”, un viaggio metaforico e al contempo la meta

Fuori “Avalon” nuovo singolo dei CommonXperience, primo con Sorry Mom!.

Traccia che anticipa l’album di prossima uscita dal titolo “Shell>./Memorie -s“, “Avalon” è un viaggio metaforico attraverso quei momenti in cui la vita ci mette a dura prova.

Avalon è anche la meta, la comfort zone dove il dolore svanisce ed inizia la speranza. Non vuole dare spiegazioni né indicare la giusta via, ma soltanto descrivere le emozioni che questo viaggio porta con sé. Ed è proprio attraverso la condivisione di queste emozioni che Avalon ci accompagna nella ricerca di una possibile via d’uscita, diversa per ognuno.

Un testo dal tema ampio e introspettivo e condivisibile con tutti è al centro di questo nuovo lavoro in studio, che vede la band reggiana pronta ad una nuova avventura musicale.

I CommonXperience sono un progetto musicale formato da Fabio Ammendolia, Pierpaolo Galli e Maurizio Leoni.

Gli inizi dei tre, amici d’infanzia, vanno ricercati verso la fine degli anni ’80, quando col gruppo “Rostas” si fanno conoscere nel panorama musicale di Reggio Emilia (loro città di origine) partecipando a concorsi e manifestazioni, tra le quali Terremoto Rock, dove propongono la loro musica.

Agli inizi degli anni ’90 però le loro strade si separano per un breve periodo, fino a ritrovarsi con il progetto “Seconda Occasione” con il quale pubblicano un LP

A causa di eventi di forza maggiore i Seconda Occasione subiscono un nuovo stop, per poi ripartire a spron battuto con il nuovo nome CommonXperience.

La “nuova” band partecipa a due finali regionali consecutive di Rock Targato Italia, due finali regionali di Sanremo Rock e anche al Tour Music Festival, ottenendo ottimi riscontri della critica.

Galvanizzati dalla partecipazione a questi concorsi, i CommonXperience realizzano nell’estate del 2019 un primo EP dal titolo “L’incertezza della prima nota” contenente quattro brani.

A Luglio 2022 viene pubblicato un ulteriore singolo dal titolo “Dimmi dov’è il bar” e per il 2023 è prevista l’uscita del nuovo album dal titolo “Shell>./Memorie -s” frutto della nuova collaborazione artistica con l’etichetta Sorry Mom!.