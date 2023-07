Gli Anna Ox tornano con il nuovo singolo “Brughiera”

Si intitola “Brughiera” il nuovo singolo della band degli Anna Ox: il brano è disponibile in digitale per To Lose La Track

BRUGHIERA è il nuovo singolo degli ANNA OX. «No, non la brava cantante». Come riporta la loro biografia su Instagram, loro suonano e basta.

Dopo l’uscita del disco d’esordio BACK AIR FALCON DIVE (2020) e del repack BACK AIR FALCON DIVE VOL.2 (2021), la band torna con un nuovo singolo che anticipa l’uscita di un nuovo album, in arrivo ad Aprile per To Lose La Track.

Immaginare sé stessi perduti in un gesto quotidiano, in una routine di frivoli gesti ripetuti, con le persone della tua vita, immersi in un landscape che ha perso qualsiasi tipo di connotato se non quello di casa: Brughiera parla del ritmo che diamo al nostro tempo, è dritta eppure laterale nel modo in cui è melodica. Si ingrassa per poi farsi sottile come un filo di grano mietuto in Lomellina. È una canzone da pianura per narrare il saliscendi che ci portiamo dentro.

Brughiera incarna perfettamente lo stile dell’album, molto più solare nei ritmi e nelle armonie rispetto al lavoro d’esordio della band, decisamente tropicale e dall’anima clubbing, «anche se la discoteca non è a Milano Marittima ma fra le risaie della Lomellina».

ANNA OX sono:

Guido Ghilardi

Alessandro Carnevale

Pietro Ferrari

Giovanni Graziano

Andrea Ganimede (live)