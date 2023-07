Flame Parade feat Dellera: fuori la nuova canzone

Online il nuovo singolo dei Flame Parade che anticipa il nuovo album della band toscana, “Cannibal Dreams”, in uscita per Materiali Sonori

BALLAD OF THE GHOST è il nuovo singolo dei Flame Parade che anticipa il nuovo album della band toscana, “Cannibal Dreams”, in uscita per Materiali Sonori. Il racconto di due fantasmi che rimangono intrappolati nel loop di una relazione vissuta anche dopo la morte. Un brano che parla di tutto quello che ci si trova ad affrontare per tenere in vita una storia d’amore e risolvere i conflitti che spesso e inevitabilmente portano alla rottura.

Un ciclo che la coppia risolverà solo vivendo una giornata perfetta, fatta di cose semplici, quotidiane: la musica e il loro film preferito.

Il brano vede la partecipazione di Roberto Dell’Era (Dellera), il cui sound di basso e la bellissima voce arricchiscono questa ballata di profondità e psichedelia, facendola virare verso un dream-pop quasi sci-fi.

Nelle parole della band: «Ballad of the Ghost nasce dai quattro accordi tipici delle ballate anni ‘50-’60, influenzata da riferimenti della cultura rock’n’roll come Elvis Presley e Buddy Holly. Sentivamo però l’esigenza di portarla da un’altra parte, mantenendo la malinconia e la nostalgia di quell’epoca. L’inserimento dei synth di stampo anni ‘80 e una ritmica non proprio tipica del genere hanno trasportato il brano in una direzione diversa, inaspettata, quasi futuristica, anche grazie al lavoro di Roberto Dell’Era al basso e alla voce e di Matilde Davoli ai sintetizzatori. È un po’ l’emblema del nostro nuovo modo di giocare con la musica, di una libertà che ci siamo voluti prendere in tutto il disco, inserendo strumenti e arrangiamenti per noi inediti».