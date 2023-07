Taylor Swift aggiunge un nuovo concerto in Italia nel 2024

Taylor Swift raddoppia la data italiana: aggiunto un nuovo concerto. La febbre per l’arrivo della popstar è già altissima nonostante le date in programma a luglio 2024

La febbre per l’arrivo di Taylor Swift in Italia è altissima. Il “The Eras Tour 2024” passerà in Italia nel 2024, ma il volume altissimo delle richieste ha fatto già raddoppiare la data alla popstar. Così, la cantautrice si esibirà per due notti allo Stadio San Siro di Milano: il 13 e il 14 luglio del prossimo anno. I biglietti sono ora disponibili per la vendita.

I fan più accaniti hanno avuto la possibilità di registrarsi alla piattaforma per accedere in anteprima alla possibilità di comprare un ticket. Alla notizia del raddoppio, su Twitter è esplosa l’ironia dei ragazzi e delle ragazze che hanno fatto diventare trending topic la frase “Sono stata selezionata”. È stato TicketOne a scegliere i ‘vincitori’ di questa corsa contro il tempo. Prima dell’apertura i fortunati riceveranno una mail con codice univoco per poter procedere alla selezione dei biglietti.