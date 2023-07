Quanto ha speso l’Italia per liberare Zaki? Il Codacons vuole vederci chiaro

Il caso della liberazione di Patrick Zaki finisce all’attenzione della Corte dei Conti: il Codacons che presenterà domani un formale esposto alla magistratura contabile

Il caso di Zaki finisce all’attenzione della Corte dei Conti, con il Codacons che presenterà domani un formale esposto alla magistratura contabile e una istanza d’accesso alla Presidenza del Consiglio per sapere quanto sia costata alla collettività italiana la liberazione del ricercatore.

“Chiariamo subito che il ritorno in libertà di Zaki è una ottima notizia, e siamo assolutamente felici del positivo epilogo della vicenda, ma da più parti si stanno sollevando dubbi e domande circa le spese sostenute dal Governo italiano per riportare il ricercatore egiziano a Bologna – spiega il presidente Carlo Rienzi –. Un aereo di Stato messo a sua disposizione e rifiutato per un volo di linea, l’intervento dell’ambasciata italiana al Cairo e altre soluzioni diplomatiche messe sul piatto dal Governo per fornire assistenza e supporto a Zaki, che non è un cittadino italiano, e farlo rientrare in Italia, potrebbero aver determinato spese pubbliche su cui è necessario far luce”.

“I cittadini hanno il diritto di sapere se il caso Zaki ha rappresentato un costo per le casse statali, e quanto sia costata in termini economici la sua liberazione – prosegue Rienzi – Proprio per questo presenteremo domani un esposto alla Corte dei Conti affinché intervenga con una apposita indagine, e una istanza d’accesso alla Presidenza del consiglio al fine di avere tutti i dettagli sulla vicenda”.

STASERA L’ARRIVO IN ITALIA

Patrick Zaki arriverà a Bologna questa sera e sarà accolto all’Università, alle 20.30, dove si è da poco laureato. Lo annuncia la stessa Alma Mater, precisando che dopo l’arrivo all’aeroporto di Malpensa, Zaki sarà accompagnato all’Università dal rettore Giovanni Molari e dalla sua professoressa Rita Monticelli. L’appuntamento è in rettorato nella sala dell’VIII Centenario. Quanto alla festa pubblica in piazza Maggiore, che il sindaco Matteo Lepore ha annunciato di voler organizzare, è fissata per domenica 30 luglio alle 20.