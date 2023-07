Pier Luigi Cantarelli pubblica “Ala. Un volo nell’abisso”

Il volume ci presenta Luca e Marco che diventano grandi amici sui banchi di scuola, ma anche i legami più solidi si logorano con il passare del tempo; e il matrimonio di Luca finisce per aumentare le incomprensioni tra i due amici.

Marco decide di emigrare in Spagna per inseguire un sogno, e per finanziarsi fingerà di aiutare Luca sottraendogli dei soldi.

Luca non può credere al tradimento di Marco e cerca la verità, ma si trova suo malgrado coinvolto in una vicenda criminale che metterà a rischio la sua vita.

In questo ginepraio, un misterioso personaggio si muove nell’ombra: è una ragazza in apparenza come tante altre, ma dal passato oscuro ed arriverà a cambiare tutto…

Pier Luigi Cantarelli è nato a Parma, dove vive. Laureato in giurisprudenza, è stato direttore della rivista Mediterraneo (DSE). È autore di numerosi articoli e saggi in campo agroalimentare, fra i quali Gastronomia a Parma (Franco Angeli).

Tra le opere pubblicate si ritrovano: I confini di seta (2011), I cancelli del cielo (2013), Le ombre del passato (2013), Il teatro di vetro (2014), L’ombra del koala (2016), Il cuore è ovale (2017), La sposa di neve (2019), Il cigno scalzo (2020) e Dio è morto (2021).