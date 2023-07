Nasce la nuova gamma Pesoforma EXTRA PROTEIN

La nuova gamma Pesoforma EXTRA PROTEIN è la novità per chi ricerca la forma fisica ed il benessere attraverso sport e alimentazione. Presenta infatti tutta la carica delle proteine, fondamentali per lo sviluppo della massa muscolare, e delle fibre, alleati indispensabili per l’equilibrio dell’organismo.

Pesoforma EXTRA PROTEIN propone 8 nuovi prodotti, tutti da provare: pasti sostitutivi in barretta per un pasto completo e con poche calorie, golosi pudding ricchi di gusto e proteine, snack in barretta da portare sempre con sé, e fette croccanti per gli amanti del salato, da gustare in qualsiasi momento della giornata.

Pronti a fare il pieno di proteine? Per chi pratica attività fisica, Pesoforma ha ideato la nuova linea Pesoforma EXTRA PROTEIN, pensata per soddisfare le esigenze anche degli sportivi più esigenti che cercano ogni giorno la giusta carica di proteine, fibre, vitamine e sali minerali senza voler rinunciare al piacere di uno snack gustoso .

Pesoforma EXTRA PROTEIN comprende le seguenti referenze:

BARRETTE GUSTO CIOCCOLATO BIANCO E NERO Tutto il gusto intenso del cioccolato fondente e la dolcezza del cioccolato bianco, da portare sempre con sé anche fuori casa. Una barretta apporta il 27% di energia in proteine, per svolgere l’attività sportiva con energia e vitalità. Confezione: 12 barrette proteiche, equivalenti a 6 pasti Prezzo al pubblico consigliato: € 12,90

BARRETTE GUSTO ARACHIDI E CARAMELLODeliziosa barretta dalla consistenza morbida ma allo stesso tempo croccante, è la giusta carica di proteine e fibre ideale sia come snack che come pasto sostitutivo! Se vuoi sostituire il pasto, consuma due barrette!Confezione: 12 barrette proteiche, equivalenti a 6 pastiPrezzo al pubblico consigliato: € 12,90

FETTE PROTEICHE CON QUINOALe fette proteiche EXTRA PROTEIN con quinoa sono croccanti e gustose, perfette come sostituto del pane. Oltre a essere ricche di fibre e fornire il 22% dell’energia in proteine, non contengono glutine e dunque sono adatte proprio a tutti.Confezione: 100gPrezzo al pubblico consigliato: € 1,99

PUDDING GUSTO CIOCCOLATO E GUSTO VANIGLIA

Un delizioso preparato in polvere ad alto contenuto proteico: basta aggiungere acqua per ottenere in pochi minuti un goloso pudding da gustare in qualsiasi momento della giornata. A basso contenuto di grassi e zuccheri, e ricco di fibre, con vitamine e minerali. Per il benessere quotidiano di chi non vuole rinunciare al gusto! Provalo nei due gusti disponibili al cioccolato o alla vaniglia.

Confezione: 7 porzioni

Prezzo al pubblico consigliato: € 14,90

BARRETTE AI GUSTO:

• CIOCCOLATO FONDENTE E ARANCIA

• CIOCCOLATO AL LATTE E PISTACCHIO

• CIOCCOLATO AL LATTE E CARAMELLO

Il tuo nuovo compagno di allenamento, immancabile per tutti gli sportivi attenti alla linea. Con il 35% dell’energia in proteine, le barrette EXTRA PROTEIN sono perfette per contribuire alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. Con solo 91 Kcal, rappresentano uno snack ricco in proteine e fibre, con vitamine B1 e B6 e, inoltre, il 50% di grassi in meno rispetto alla media degli snack a base di cioccolato più venduti.