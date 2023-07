Le Guarattelle di Pulcinella vanno in scena a Murazzano. Il giardino di palazzo Tovegni, in via Cerrini, ospita domenica 23 luglio, alle 18 un classico della tradizione napoletana

Per la tappa nella perla dell’Alta Langa, i direttori artistici di Burattinarte, Claudio Giri e Consuelo Conterno hanno scelto un grande classico della tradizione napoletana, intrepretato da uno straordinario artista, capace di rendere accessibile a tutti, questo genere di rappresentazione che, letteralmente, significa “situazione ingarbugliata”.

Domenica 23 luglio, nel pomeriggio alle 18, il cortile del meraviglioso palazzo Tovegni si riempirà di allegria e di risate. Merito di Pulcinella, forse la maschera italiana più nota all’estero, e di Gianluca Di Matteo, eccezionale marionettista nato a Napoli e iniziato al mestiere di burattinaio da due maestri come Bruno Leone e Salvatore Gatto.

Giri e Conterno ne raccontano i successi: «Di Matteo è stato molto apprezzato in Belgio, Austria, Svizzera, oltre che in tutta Italia. Nel 2004 è stato premiato dalla Regione Piemonte per la sua “valorizzazione delle espressioni artistiche in strada”. Si distingue perché è capace di interpretare le Guarattelle di Pulcinella in maniera scanzonata e divertente per tutti, senza che il dialetto napoletano diventi un limite per la comprensione, ma anzi trasformandolo in un elemento di comicità irripetibile».

I direttori artistici di Burattinarte proseguono: «Le Guarattelle si rifanno ad antichi canovacci, in cui l’ineffabile Pulcinella si incontra e si scontra con figure mitiche del teatro popolare: il guappo, la guardia, l’innamorata Teresina. La voce di Pulcinella (con la “pivetta”), il ritmo, l’equilibrio fra il testo e il gesto, fa sì che lo spettacolo coinvolga anche chi, non napoletano, o addirittura straniero, non comprende tutte le battute. Perché le Guarattelle sono un po’ come una canzone: canticchi, balli, ti lasci trasportare».

Lo spettacolo sarà a ingresso libero. Affinché l’incantesimo del teatro si compisse, hanno sostenuto questa XXIX edizione di Burattinarte Summertime: Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Banca d’Alba, i Comuni di Alba, Bra, Castagnito, Grinzane Cavour, Guarene, Murazzano, Novello, Piobesi e Santa Vittoria d’Alba, e le associazioni Anforianus, Comitato Quartiere Scaparoni e Nel Viale.