Gae Vinci in radio e in digitale con “All the time”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “All the times”, il nuovo singolo di Gae Vinci

“All the times” con le sue atmosfere eteree e dream pop e con la chitarra immersa nel riverbero, ricorda il sound suggestivo dei primi lavori degli Slowdive degli anni ’90, ci porta a scrutare un immenso cielo azzurro che ci sovrasta e alzando gli occhi ci facciamo avvolgere, accompagnati dal ritmo lento e sognante della linea di basso e dalla voce angelica e onirica della cantante americana Cosette Gobat che accompagna, ancora una volta, la musica e i testi scritti da Gae Vinci. L’arpeggio di chitarra che passa attraverso i pedali del chorus, riesce a sfiorare le corde più profonde dell’anima.

Il brano è il secondo singolo che anticipa l’album di debutto “Lonely Ballads” in uscita il 26 maggio 2023.

Spiega l’artista a proposito del brano: «A volte bastano poche parole o poche note per racchiudere una sensazione, che spesso non riusciamo a catturare se non nei nostri sogni».

Il videoclip di “All the times” diretto e prodotto da Rosario Sidoti prova ad evocare con le immagini le sensazioni descritte nel brano, che racconta di un pensiero rivolto ad una persona che non è più vicina a noi, ma che nel ricordo è sempre presente.

Biografia

Gae Vinci nome d’arte di Gaetano Vinci è un produttore musicale siciliano, con sede a Milano. Dopo aver prodotto musica con altri alias sin dalla metà degli anni 2000, ha deciso finalmente di firmare i propri lavori con il suo vero nome. Non identificandosi in un genere musicale ben specifico, si riesce a percepire nelle sue produzioni quelle che sono indubbiamente le sue influenze musicali, ovvero il dream pop/shoegaze e chiari riferimenti alla musica electronic o alternative in generale. Nonostante si definisce un eremita da studio, spesso si avvale della collaborazione di alcuni amici musicisti e cantanti che passano da lui in studio, per registrare ciò che scrive e produce. Alla fine del 2022 ha creato la sua etichetta indipendente “BLOODONTHETRACKS” che utilizza come piattaforma per pubblicare la musica da lui prodotta.